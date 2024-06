Christian Horner erklärt: Damit tut sich Pérez schwer

Sergio Pérez hatte in Kanada wenig Grund zur Freude. Erst schied er zum zweiten Mal in Folge im Qualifying bereits im Q1 aus. Im GP fiel er dann aus. Teamchef Christian Horner weiss, was ihm Mühe bereitet.

Für Sergio «Checo» Pérez verliefen die beiden jüngsten Rennwochenenden in Monte Carlo und Montreal enttäuschend. Sowohl im Fürstentum als auch in Kanada schied er am Samstag bereits im Q1 aus, die Zielflagge sah er in beiden Grands Prix nicht. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Max Verstappen schaffte es in Monaco als Sechster ins Ziel, das Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve entschied der WM-Leader für sich.

Dass Pérez so viel mehr Mühe bekundet als sein Teamkollege ist erklärbar, findet Christian Horner. Der Teamchef sagt über die Performance des Mexikaners: «Ich denke, er hat ganz offensichtlich mehr Mühe, wenn das Fahrverhalten schwierig ist. Er tut sich dann schwer damit, sich ans Auto anzupassen. Es dauert einfach länger bei ihm.»

Und der Brite fordert: «Checo muss das diesjährige Wochenende in Kanada vergessen und in Barcelona zurückschlagen. Wir wissen, dass er dazu in der Lage ist und ich bin mir sicher, dass er in Spanien wieder angreifen wird.»

Mit Blick auf die WM-Tabelle gesteht Horner: «Wir hatten Glück, dass Ferrari keine Punkte geholt hat – sie hätten da viel Boden gutmachen können. Wir brauchen Checo also auch da vorne, er muss wie in den ersten vier Rennen punkten.»

Pérez schaffte es beim Saisonauftakt in Bahrain und beim darauffolgenden Rennen in Saudi-Arabien sowie auf dem Suzuka Circuit in Japan jeweils als Zweiter ins Ziel. Das Rennen in Australien beendete er als Fünfter. Seinen bisher letzten Podestplatz eroberte er in Schanghai als Dritter. Derzeit belegt er mit 107 WM-Zählern den fünften Zwischenrang in der Gesamtwertung.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0