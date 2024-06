Carlos Sainz (Ferrari): Williams oder Sauber/Audi?

​Ferrari hat in Kanada eine üble Klatsche erhalten. Aber Australien-Sieger Carlos Sainz glaubt fest daran, dass er mit dem erfolgreichsten aller Grand-Prix-Rennställe in Barcelona wieder stärker sein wird.

Ferrari zeigte an den ersten acht GP-Wochenenden 2024 eine starke Leistung: Bis auf China immer auf dem Podest, Siege in Melbourne (Carlos Sainz) und in Monte Carlo (Charles Leclerc), zweiter WM-Zwischenrang bei den Konstrukteuren und mit Leclerc bei den Piloten.

Dann kam eine schallende Ohrfeige in Montreal: Beide Ferrari in der Quali nicht unter den Top-Ten, beide Ferrari im Rennen out – mamma mia!

Der 29-jährige Carlos Sainz ist davon überzeugt: Kanada war ein Ausreisser, in Barcelona wird Ferrari wieder podestfähig sein.

Der 191-fache GP-Teilnehmer sagt im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya: «Wir haben analysiert, was in Montreal passiert ist. Fakt ist – wir hätten in Kanada konkurrenzfähiger sein müssen. Aber wir haben unsere Arbeit in Sachen Abstimmung und Reifen-Management nicht auf die Reihe gebracht.»

«Ich glaube, in einer Saison mit 24 Rennwochenenden wird es immer wieder mal eines geben, an welchem die Dinge nicht so laufen wie geplant. Aber wir haben daraus gelernt.»



«Barcelona ist eine normalere Strecke, wir kennen diese Bahn Meter für Meter, hier sollte alles ein wenig normaler laufen.»



«Für mich ist Red Bull Racing weiter Favorit, ganz besonders auf einer Strecke wie dieser hier. Aber die Gegner haben nachgelegt. Wir sind stärker geworden, McLaren hat seine Schwäche in langsamen Kurven ausgemerzt, und Mercedes hatte in Kanada über weite Strecken das schnellste Auto. Das bleibt spannend.»



Der Madrilene weiter: «Die Unterstützung hier ist umwerfend. Seit ich Ferrari fahre und Fernando Alonso im Aston Martin sitzt, hat das nochmals ein neues Niveau erreicht – bestimmt im Rahmen jener Begeisterung, als Alonso jahrelang um WM-Titel kämpfte, zuerst mit Renault, später mit Ferrari und dann McLaren.»



«Was ich auch sehe: Dank der Generation Netflix haben wir erheblich mehr junge Fans und mehr Frauen im Publikum. Wir hatten am Donnerstag eine Veranstaltung in der Stadt, und unter den Fans war das zwischen den Geschlechtern gewiss fifty-fifty.»



Wo fährt Carlos Sainz ab 2025? Bei Williams oder Sauber/Audi?



Noch vor Wochen sagte Carlos Sainz, er habe alle Zeit der Welt, und seine Optionen würden sich nicht verändern. Nun hat sich der Ton geändert.



Der dreifache GP-Sieger sagt: «Ich will nicht mehr warten und bald etwas verkünden. Ich möchte das jetzt endlich hinter mich bringen, denn in meinem Kopf nimmt das derzeit zu viel Raum ein.»



Bedeutet dies, die Entscheidung ist gefallen bei der Frage Williams oder Sauber/Audi? Carlos: «Eben nicht. Ich bin mir noch immer nicht im Klaren darüber, wo ich hingehen soll, das ist ja das Problem. Ich stecke in intensiven Gesprächen mit den Leuten um mich herum.»



«Was 2026 mit der neuen Rennwagen-Generation passieren wird, das ist Lotterie oder Münzwurf. Niemand weiss, wie konkurrenzfähig die Autos dann sein werden. Ich muss an 2025 denken, ich muss an die Motoren denken, ich ziehe ebenfalls in Betracht, wie sich Teams entwickeln. Das sind alles Faktoren, die ich sehr sorgsam abwägen muss. Und bei diesem hohen Rhythmus an Rennen ist es schwierig, die Ruhe zu finden, um all diese Elemente abzuwägen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0