Esteban Ocon über F1-Cockpitsuche: «Gute Gespräche»

Esteban Ocon muss sich für die Zeit nach der aktuellen Saison ein Cockpit suchen. Der Franzose sprach im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya über seine Suche nach einem neuen Brötchengeber.

Kurz nachdem Esteban Ocon in Monte Carlo einen kopflosen Überholversuch gegen seinen Alpine-Teamkollegen Pierre Gasly gewagt hatte und mit seinem Landsmann kollidierte, verkündete Teamchef Bruno Famin, dass der 27-Jährige aus Evreux das französische Werksteam nach der laufenden Saison verlassen muss.

Ocon ist deshalb auf Cockpit-Suche, und für den Rennfahrer mit der Startnummer 31 kommen gleich mehrere Teams in Frage. Die offensichtlichen Optionen sind das Sauber-Team, das ab 2026 als Audi-Werksteam in der Königsklasse antreten wird, das Williams-Team und das Haas-Team. Aussenseiterchancen werden ihm auch bei Mercedes eingeräumt, allerdings nur, wenn der Aufstieg des hauseigenen Talents Andrea Kimi Antonelli um ein Jahr verschoben wird.

«Es gibt derzeit einige gute Gespräche», erklärte der aktuelle WM-Siebzehnte zu seiner Cockpit-Suche. «Ich bin glücklich mit dem Verlauf der Diskussionen, und wir werden etwas zur gegebenen Zeit verkünden. Aber derzeit gibt es noch nichts zu bestätigen. Ich überlasse das Ganze meinem Management und konzentriere mich ganz auf meine Arbeit auf der Piste.»

«Es gibt viel, das wir genau analysieren müssen, denn es gibt viele verschiedene Projekte im Fahrerlager. Und natürlich ist es wichtig, sich das genau anzuschauen, um herauszufinden, wie sich alles in Zukunft entwickeln wird. Das wird derzeit besprochen», ergänzte Ocon, der zur Frage, welche Faktoren ihm wichtig seien, sagte: «Ich denke, das Wichtigste ist es, ein Umfeld zu finden, in dem man unterstützt wird und in dem man sich wohl fühlt, weil man das Gefühl hat, dass alle auf ein gemeinsames Ziel hin arbeiten.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0