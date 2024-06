Sabotage-Vorwurf: Mercedes schaltet Polizei ein

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Ich weiss nicht, was einige Verschwörungstheoretiker und Verrückte da draussen denken»

Eine anonyme Email sorgt für Ärger im Mercedes-Team, denn darin wird der Vorwurf erhoben, Lewis Hamilton werde im eigenen Team sabotiert. Teamchef Toto Wolff findet klare Worte zu diesem Vorwurf.

Schon 2016 mutmassten Fans von Lewis Hamilton, der Engländer werde bei Mercedes benachteiligt, damit Nico Rosberg Weltmeister werde. Und bereits damals betonte Teamchef Toto Wolff: «Wer uns unterstellt, einen Fahrer absichtlich zu benachteiligen, ist wahnsinnig.» Ähnlich fällt seine Reaktion auf die jüngsten Vorwürfe aus, wonach das Team den siebenfachen Weltmeister, der nach der laufenden Saison zu Ferrari wechselt, benachteilige.

Das Schreiben, das an mehrere Journalisten und andere Figuren aus dem Fahrerlager geschickt wurde, soll den Anschein erwecken, dass die Vorwürfe aus den eigenen Reihen des Werksteams der Sternmarke stammen. Doch Wolff stellt klar: «Das ist nicht von einem Teamkollegen. Wenn wir solche Zuschriften erhalten – und davon bekommen wir viele – dann ist das beunruhigend, besonders wenn dann von Tod und solcherlei Sachen die Rede ist. Deshalb habe ich in diesem Fall die Anweisung gegeben, mit aller Kraft dagegen vorzugehen.»

«Wir haben die Polizei eingeschaltet und stellen Nachforschungen zur IP-Adresse an, denn solcherlei Hetze im Netz muss aufhören. Die Leute können sich nicht hinter ihren Telefonen oder Computern verstecken und Teams und Fahrer auf diese Art und Weise verunglimpfen. Ich weiss nicht, was einige Verschwörungstheoretiker und Verrückte da draussen denken. Lewis ist seit zwölf Jahren Teil dieses Teams und uns verbindet eine Freundschaft. Wir vertrauen uns gegenseitig», betont der Wiener.

«Wir wollen gewinnen und die Zusammenarbeit mit einem Erfolgserlebnis beenden. Und wenn das nicht reicht, dann kann man wenigstens glaube, dass wir die Konstrukteurswertung gewinnen wollen. Und um das hinzubekommen, muss man beide Autos gewinnen lassen. Meine Message an alle Verrückten da draussen lautet also: Sucht euch professionelle Hilfe», fügt Wolff an.

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916