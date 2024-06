Lewis Hamilton (1.): Ist der Mercedes-Speed echt?

​In den vergangenen Jahren hat sich oft gezeigt: Toller Speed von Mercedes am Freitag löste sich am Samstag weitgehend in Luft auf. Aber die früheren Dauer-Champions haben Fortschritte gemacht.

Es war ein ums andere Mal zum Haare-Raufen: Oft in der neuen Flügelauto-Epoche der Formel 1 seit Anfang 2022 machte Mercedes am Freitag einen ermutigenden Eindruck, nur um die Fans dann wieder enttäuschen zu müssen, denn am Samstag und Sonntag hatten Andere die Nase vorn.

Aus Sicht von Lewis Hamilton kommt erschwerend hinzu: Er liegt im Quali-Duell 2024 mit George Russell krass hinten – mit 1:8. Und in Kanada gab er sogar niedergeschlagen zum Besten: «Durchaus möglich, dass ich in keinem Abschlusstraining mehr vor George liegen werde.»

Die Sabotage-Gerüchte mal beiseite: Russell hat in den Qualis 2024 mit einem schwierig zu fahrenden Mercedes eher glänzen können, die Krönung war seine Pole-Position im Qualifying zum Traditions-GP von Kanada.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, wo Hamilton schon sechs Grands Prix gewinnen konnte, liegt aber Sir Lewis vorne. Klar fragen sich die Formel-1-Fans: Ist der Mercedes-Speed echt? Erleben wir nun regelmässig an der Spitze einen Vierkampf mit Red Bull Racing, Ferrari, McLaren und Mercedes?



Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sagt zum ersten Trainingstag in Katalonien: «Das erste Training lief nicht ideal, bot aber eine gute Grundlage zum Lernen. Im zweiten Training fühlte sich das Auto fabelhaft an.»



«Die Bahn war sehr heiss, das ging arg auf die Reifen, vor allem im Dauerlauf. Alles in allem glaube ich – wir mischen da vorne mit.»



«Wir haben an den vergangenen Wochenenden Fortschritte gemacht. Und wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir weiter entwickeln wollen. Die ganze Arbeit im Rennwagenwerk beginnt sich bezahlt zu machen, und darauf dürfen wir stolz sein.»



«Diesen Schwung wollen wir in den Samstag nehmen und in der Qualifikation unsere Haut so teuer als möglich verkaufen.»





2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916