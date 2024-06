George Russell (8.): «Auto fühlte sich stark an»

Mercedes-Pilot George Russell war am Ende des Trainingsfreitags in Barcelona nur der Achtschnellste, während sein Teamkollege Lewis Hamilton die Tagesbestzeit aufstellte. Dennoch sprach er von einem guten Tag.

59 Mal umrundete George Russell zum Auftakt des Spanien-Wochenendes den Circuit de Barcelona-Catalunya. Die erste Session beendete der jüngere der beiden Mercedes-Piloten noch vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Als Viertschnellster fehlten ihm 0,386 sec auf die FP1-Bestzeit von Lando Norris.

Im zweiten Training war Hamilton der Schnellste von allen. Sein Stallgefährte blieb knapp viereinhalb Zehntel langsamer und belegte am Ende den achten Platz auf der FP2-Zeitenliste. Danach fasste er zufrieden zusammen: «Wir hatten heute einen guten Tag. Das Auto funktioniert auf dieser Strecke wirklich gut. Es war ermutigend, Lewis an der Spitze zu sehen, und wir waren konstant vorne dabei.»

«Im Renntrimm waren wir im ersten Training konkurrenzfähig», berichtete der 26-Jährige. «In der zweiten Session war unser Tempo auf einer schnellen Runde stärker als auf dem Longrun. Aber insgesamt fühlte sich das Auto stark an. Es ist zwar erst Freitag, aber es ist schon eine Weile her, dass wir konstant am vorderen Ende des Feldes mit dabei waren», ergänzte er.

Gleichzeitig mahnte der aktuelle WM-Siebte: «Aber wir wollen nicht vorschnell urteilen und werden nun sorgfältig weiterarbeiten, um uns so gut wie möglich auf das Qualifying und den Grand Prix am Sonntag vorzubereiten.»

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916