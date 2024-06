Pierre Gasly (4.): «Das war eine kleine Überraschung»

Pierre Gasly sorgte im zweiten Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya für hochgezogene Augenbrauen, weil er die viertschnellste Runde drehte. Er gesteht: Auch er hat nicht mit diesem guten Tempo gerechnet.

Das Alpine-Team erlebte einen sehr schwierigen Start in die aktuelle Saison: In den ersten fünf Rennwochenenden gingen die Franzosen leer aus, erst in Miami eroberte Esteban Ocon als Zehnter den ersten Punkt für die Werksmannschaft des Automobilherstellers Renault. Pierre Gasly tat es seinem Teamkollegen in Monaco gleich und beim darauffolgenden Rennen in Kanada schafften es erstmals in diesem Jahr beide Alpine-Piloten in die Punkte.

In Spanien begann das Wochenende vielversprechend für die beiden Franzosen: Im ersten Training war Ocon der Schnellere, er drehte die achtschnellste Runde, Gasly reihte sich auf dem 13. Platz der FP1-Zeitenliste ein. In der zweiten Session hatte dann Gasly die Nase vorn, er schaffte den viertschnellsten Umlauf und blieb nur 0,179 sec langsamer als Lewis Hamilton, der die Tagesbestzeit in den Asphalt brannte. Ocon belegte den neunten Platz und gehörte damit auch zur Top-10.

Gasly gestand nach getaner Arbeit: «Ich muss sagen, das war eine sehr, sehr gute zweite Session. Das war aber auch eine kleine Überraschung. Wir haben nicht wirklich damit gerechnet, ein so gutes Tempo zu haben.»

Und der 28-Jährige erzählte: «Im ersten Training hatten wir einige aerodynamische Probleme. Wir haben diese aber in den Griff bekommen und im zweiten Training fühlte sich das Auto von Anfang an gut an. Ich war glücklich mit meinem schnellsten Umlauf und positiv überrascht. Das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.»

Es gebe allerdings noch ein paar Dinge, die er verbessern wollte, beeilte sich der ehrgeizige Rennfahrer aus Rouen anzufügen. «Aber wir haben sicherlich eine gute Basis, auf der wir aufbauen können», machte sich der aktuelle WM-Fünfzehnte Mut.

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916