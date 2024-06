George Russell (4.): «Können um den Sieg kämpfen»

George Russell musste sich im Qualifying zum Spanien-GP mit dem vierten Platz begnügen. Der Rückstand auf die Spitze fiel mit drei Zehnteln nicht knapp aus. Dennoch glaubt er an seine Siegchance.

Den Trainingsfreitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beendete Mercedes-Star Lewis Hamilton noch als Schnellster. Im Qualifying musste sich der siebenfache Champion aber mit dem dritten Platz hinter Polesetter Lando Norris und WM-Leader Max Verstappen begnügen. George Russell reihte sich auf dem vierten Platz ein. Der Rückstand auf den McLaren-Piloten und den Red Bull Racing-Star fiel mit mehr als drei Zehnteln aber grösser als erwartet aus.

Russell erklärte nach der Zeitenjagd: «Das Auto fühlte sich grossartig an und in der Vergangenheit waren wir auf dieser Strecke hier in Barcelona immer gut unterwegs. Deshalb haben wir gedacht, dass wir um die Pole kämpfen können. Ich glaube, der Rückstand auf Lando und Max war wohl etwas grösser als wir es erwartet hatten.»

«Ich denke, Lewis und ich haben nicht die perfekte Runde hinbekommen. Es waren gute Umläufe, aber auf einer Strecke wie dieser musst du die Reifen ins richtige Arbeitsfenster bringen, um die letzten Zehntel zu finden, und genau das hat Lando diesmal geschafft», analysierte der 26-Jährige.

«Aber der dritte und vierte Startplatz sind eine gute Ausgangslage, um ein gutes Rennen zu zeigen. Das Renntempo wird hier entscheidend sein», fuhr Russell fort. «Natürlich ist der Reifenabbau auch wichtig, und man kann mit der Strategie etwas bewirken, aber wenn du eine Zehntel pro Runde schneller bist, ist das entscheidender als die Strategie.»

«Wir werden sehen, was möglich ist, ich denke, wir haben das Tempo, um gegen Lando und Max zu kämpfen und ich glaube auch, dass wir um den Sieg kämpfen können. Die jüngsten Schritte, die wir mit dem Auto gemacht haben, helfen uns eindeutig, und wir freuen uns darauf, auf diesem Schwung aufzubauen», ergänzte der aktuelle WM-Siebte.

Qualifying, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,383 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,403

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,701

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,703

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,731

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,736

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,857

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,061

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,125

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, keine Zeit

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,128

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,227

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,310

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,372

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,738

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,937

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,985

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:13,075

19. Alex Albon (T), Williams, 1:13,153

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,509