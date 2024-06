Ferrari-Zoff: Charles Leclerc sauer auf Carlos Sainz

​Knallhartes Duell zwischen den Ferrari-Fahrern Carlos Sainz und Charles Leclerc im Spanien-GP. Der Monegasse Leclerc ist vom Pistenverhalten von Sainz nicht angetan und macht dem Spanier Vorwürfe.

Am Ferrari-Kommandostand stockte den Fachleuten um Teamchef Fred Vasseur der Atem: In Runde 2 attackierte Carlos Sainz den vor ihm liegenden Charles Leclerc, dies in Kurve 1 hinein, der Spanier wählte mit viel Schwung die Aussenseite, dabei kam es zu einer Berührung – rechtes Hinterrad des Autos von Sainz traf links vorn den Frontflügel von Leclercs Wagen.

Sainz musste in den Notausgang ausweichen, lag später aber vor Monaco-Sieger Leclerc, natürlich schimpfte der am Funk, und Sainz gab am Funk cool zum Besten, dass er doch vorne gelegen habe, also.

Leclerc ist nach dem Rennen wenig angetan: «Wir hatten eigentlich angesprochen, dass wir zu Beginn des Grand Prix die Reifen schonen und erst später Attacke machen. Was Sainz getan hat, das hat letztlich uns beide Zeit gekostet – jammerschade.»

«Zu allem Übel wurde der Frontflügel meines Autos beschädigt, denn irgendwann musst Carlos ja mal einlenken und hat mich dabei an der Innenseite vermutlich nicht gesehen.»



«Ein wenig unnötig, das alles. Ich verstehe ja, dass dies sein Heimrennen ist und er sich in einer wichtigen Phase seiner Karriere befindet. Also wollte er hier wohl etwas Besonderes zeigen. Aber dafür mich ich als Gegner nicht der Richtige.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0