Ralf Schumacher knallhart: «Norris hat’s verpatzt!»

​Max Verstappen hat beim Grand Prix von Spanien seinen 61. GP-Sieg eingefahren. Lando Norris selbstkritisch: «Ich hätte dieses Rennen gewinnen müssen.» Dieser Meinung ist auch Ralf Schumacher.

Auf den ersten Blick ist alles wie fast immer in der neuen Flügelwagen-Epoche der Formel 1: ein weiterer Sieg für Weltmeister Max Verstappen. Aber der Niederländer hat gesagt: «Die Konkurrenz sitzt uns im Nacken, wir müssen mehr machen.»

Tatsächlich hat der zweitplatzierte Lando Norris nach dem spannenden Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gesagt: «Ich hätte siegen müssen!»

Das findet auch Ralf Schumacher. Der 48-jährige Deutsche hat die Action in Katalonien als GP-Experte unserer Kollegen von Sky verfolgt und sagt am Sonntagabend knallhart. «In erster Linie hat Lando Norris das Rennen verpatzt, weil er beim Start die Führung verloren hat.»

Damit nicht genug, wie der sechsfache GP-Sieger Schumacher feststellt: «Diese Lücke, die er dann schliessen musste, die hätte man verhindern können, wenn er früher reingekommen wäre. Dann hätte er eher sein Tempo fahren und sich auf die Jagd nach Verstappen machen können.»



Ralf, Formel-1-WM-Vierter von 2001 und 2002, ist voll des Lobes für die Siegesfahrt von Max Verstappen: «Max hat heute nicht im schnellsten Auto gesessen, das war eindeutig. Er hat einmal mehr bewiesen, dass er gegenwärtig der beste Fahrer ist. Er ist schnell an Russell vorbeigekommen und hat dann das Rennen kontrolliert.»



Dicke Luft bei Ferrari: Nach dem Spanien-GP gab es herbe Vorwürfe von Charles Leclerc für Carlos Sainz.



Ralf sagt dazu: «Unter Teamkollegen kann so etwas schon mal vorkommen. Zugegeben, die beiden sind sich recht nahe gekommen, doch für mich blieb das im erträglichen Rahmen und war auch für die Fans gut. Wir wollen sehen, dass sie gegeneinander Rennen fahren – also alles prima.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0