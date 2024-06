George Russell (4.): Traum von Manöver erfüllt sich

Starkes Manöver: George Russell zog aussen an Verstappen und Norris vorbei in Führung

Mit einem mutigen Manöver übernahm George Russell in der ersten Kurve des Spanien-GP die Führung. Diese behielt er nicht lange – dennoch freute er sich über den gelungenen Angriff, von dem er zuvor geträumt hatte.

Es war ein starkes Manöver, das George Russell nach dem Start zum Spanien-GP zeigte: Während sich Polesetter Lando Norris – letztlich erfolglos – gegen den Angriff des neben ihm gestarteten Red Bull Racing-Stars Max Verstappen verteidigte, nutzte der von Startplatz 4 losgefahrene Mercedes-Pilot die Chance, um aussen an den beiden Streithähnen vorbeizuziehen und die Führung zu übernehmen.

Nach dem Fallen der Zielflagge verriet er: «Ich habe in der Nacht vor dem Rennen davon geträumt, so ein Manöver in der ersten Kurve zu wagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es in dieser Form auch passieren würde! Ich erinnere mich, dass Fernando Alonso 2013 einen ähnlichen Start hingelegt hat. Wir hatten Gegenwind, also wusste ich, dass ich recht spät bremsen konnte.»

«Es war ein sehr befriedigendes Manöver und ein gutes Gefühl, wieder ein Rennen anzuführen», gestand der 26-Jährige, der die Führung allerdings bald abgeben musste. Bereits in der dritten Runde holte sich Verstappen die erste Position, nach 66 Rennrunden kreuzte der WM-Leader die Ziellinie als Erster. Russell musste sich mit dem vierten Platz hinter dem Niederländer, Norris und Lewis Hamilton begnügen.

«Diesmal gab es leider ein paar Dinge, die gegen uns liefen. Wir hatten einen langsamen ersten Boxenstopp, und dann fühlte sich der harte Reifen im letzten Stint nicht gut an», erklärte Russell. Im gleichen Atemzug tröstete er sich: «Trotzdem war es unser Ziel als Team, das Maximum herauszuholen, und das ist uns mit den Plätzen 3 und 4 gelungen.»

«Lewis fuhr heute ein grossartiges Rennen, und wir nehmen viel Positives aus den letzten paar Rennen mit, die sehr vielversprechend waren», betonte der WM-Siebte, der aber auch klarstellte: «Leider war Max heute zu schnell für uns, ebenso wie Lando. Aber zwei Podiumsplätze in zwei Rennen sind sehr ermutigend.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0