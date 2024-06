Carlos Sainz (6.): «Hinterher ist man immer schlauer»

Ferrari-Star Carlos Sainz äusserte sich nach dem Rennen in Spanien, das er als Sechster beendete, kritisch über die strategischen Entscheidungen der Scuderia. Doch das war nicht das einzige Problem.

Carlos Sainz war neben Fernando Alonso der zweite Lokalmatador in der Startaufstellung zum Spanien-GP. Der 29-Jährige hätte gerne einen Podestplatz vor heimischer Kulisse erobert. Doch die Chancen dafür standen nicht sehr gut, denn nach einem schwierigen Qualifying musste er sich mit dem sechsten Startplatz begnügen.

Der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende unternahm im Rennen alles, um sich nach vorne zu arbeiten – und kam dabei sogar seinem Teamkollegen Charles Leclerc zu nahe, was allerdings ohne grosse Konsequenzen blieb. Am Ende kreuzte er die Ziellinie nach 66 Rennrunden auf der gleichen Position, auf der er das Heimspiel in Angriff genommen hatte.

«Das war ein schwieriges Rennen», seufzte er. «Aber wir haben natürlich unser Bestes gegeben. Es war nicht die beste strategische Entscheidung, früh an die Box abzubiegen und das Rennen auf der harten Reifenmischung zu beenden. Aber Hinterher ist man immer schlauer», kritisierte der aktuelle WM-Vierte.

Und er betonte, dass die Strategie nicht der einzige Erklärungsansatz für das Ergebnis auf heimischem Boden war. «Ganz generell fehlte uns an diesem Wochenende das Tempo. Wir müssen nun hart arbeiten, um uns in diesem Bereich bis zum nächsten Rennen auf dem Red Bull Ring zu verbessern.»

Sainz verpasste es auch nicht, sich bei den leidenschaftlichen Formel-1-Anhängern an der Strecke zu bedanken: «Ein dickes Dankeschön an jeden einzelnen Fan, der an die Strecke gekommen ist, und auch an diejenigen, die uns von zuhause aus unterstützt haben. Es ist für jeden Fahrer etwas Besonderes, ein Heimrennen zu bestreiten.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0