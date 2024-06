Flavio Briatore: Erster Alpine-Fahrer 2025 steht fest

​Am 21. Juni hat Alpine bestätigt: Weltmeister-Macher Flavio Briatore kehrt als Sonderberater zum Rennstall aus Enstone zurück. Der 74-jährige Italiener erklärt, mit welchem Piloten für 2025 alles klar ist.

Bei Alpine ging es in den vergangenen zwölf Monaten drunter und drüber. Eine ganze Reihe leitender Angestellter musste gehen und verliessen den Rennstall freiwillig.

Am 21. Juni wurde bestätigt: Renault-CEO Luca de Meo holt für das Formel-1-Aushängeschild Alpine einen alten Bekannten an Bord – den Italiener Flavio Briatore, Weltmeister-Macher von Michael Schumacher bei Benetton 1994 und 1995 sowie von Fernando Alonso bei Renault 2005 und 2006, also immer mit jenem Team aus Enstone, das heute als Alpine in der Königsklasse antritt.

Der 74-jährige Erfolgsunternehmer sagt im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya: «Meine Aufgabe besteht darin, Alpine auf die Erfolgsspur zurückzubringen. Ich bin dabei direkt Luca de Meo unterstellt. Mit dem Posten des Teamchefs habe ich nichts zu tun. Das ist Bruno Famin.»

Nach der Kollision der Alpine-Fahrer Pierre Gasly und Esteban Ocon und noch vor der Verpflichtung von Briatore haben die Franzosen angekündigt: Ocon wird Ende 2024 den Rennstall verlassen. Klar liegt die Frage auf der Hand – wer fährt in der kommenden Saison für die Blauen?



Flavio Briatore dazu in einem Interview mit unseren Kollegen der Gazzetta dello Sport: «Wer für uns in der nächsten Saison fährt, das hat derzeit keine Priorität. Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht, den Wagen konkurrenzfähiger zu machen. Sonst kann ein Fahrer noch so gut sein, er kann nichts bewirken.»



«Wir haben eine kurze Liste mit Namen von Fahrern, die für uns in Frage kommen. Auf kurze Sicht haben wir ohnehin Pierre Gasly. Wir werden dann sehen, wer sein Stallgefährte wird.»



«Wir verfolgen auch die Geschicke zahlreicher junger Fahrer, ich sage jetzt nicht, wer das ist, aber sie sind alle sehr gut.»



Zwei davon fahren heute schon für Alpine: Jack Doohan und Mick Schumacher.



Jedoch Im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya kursiert auch: Briatore habe Carlos Sainz ein Angebot gemacht.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0