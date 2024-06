Fred Vasseur (Ferrari): «Müssen Ruhe bewahren»

In Barcelona sammelte das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz deutlich weniger Punkte als die direkten Konkurrenten Red Bull Racing und McLaren. Teamchef Fred Vasseur will das Ergebnis aber nicht überbewerten.

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz waren im Qualifying von Spanien knapp dreieinhalb Zehntel langsamer als Polesetter Lando Norris, dafür waren die beiden Stallgefährten nahe an den Zeiten der vor ihnen klassierten der Mercedes-Piloten dran.

Im Rennen kamen der Monegasse und der Spanier letztlich auf den Rängen 5 und 6 ins Ziel – also genau auf jenen Positionen, auf denen sie ins Rennen gestartet waren. Mit 18 Punkten fiel ihre Ausbeute deutlich bescheidener aus als jene von Red Bull Racing und McLaren.

Teamchef Fred Vasseur sieht darin aber keinen Grund zur Sorge. Er erklärte: «Seit Schanghai liegen vier Teams innerhalb von zwei, drei Zehntelsekunden. Und das Kräfteverhältnis ändert sich ständig. Wir hatten in den vergangenen vier Rennwochenenden vier verschiedene Teams, die sich über die Pole freuen durften, und das, obwohl wir das Auto nicht so stark verändert haben.»

«Das heisst, dass die Streckencharakteristik, die Reifen und die Temperaturen den Unterschied machen, sie bestimmen ob man ein, zwei Zehntel schneller oder langsamer ist und wie man im Qualifying abschneidet. Ich bin mir sicher, dass wir eine andere Reihenfolge gesehen hätten, wenn wir von den Startplätzen 3 und 4 losgefahren werden. Wenn wir also zulegen müssen, dann in erster Linie am Samstag», ergänzte der Franzose.

«Wir müssen also Ruhe bewahren und Rennen für Rennen nehmen. Beim nächsten Kräftemessen werden wir ein ganz anderes Format haben, einen anderen Asphalt und andere Kurventypen», betonte Vasseur mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Spielberg. Dort werden die GP-Stars wieder einmal einen Sprint absolvieren müssen.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0