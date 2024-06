Zwei Podestplätze in Folge: Mercedes will mehr 26.06.2024 - 09:03 Von Vanessa Georgoulas

© Mercedes Lewis Hamilton schaffte es in Barcelona aufs Treppchen – und bestätigte damit die gute Mercedes-Form

In Kanada schaffte es George Russell als Dritter aufs Podest, in Spanien war sein Teamkollege Lewis Hamilton auf dem Treppchen. Damit will sich das Mercedes-Team nicht begnügen, wie Ingenieur Andrew Shovlin erklärt.