Oscar Piastri nach Barcelona: Suche nach Antworten

Die WM-Runde in Spanien verlief für Oscar Piastri so gar nicht nach Wunsch. Das McLaren-Talent tat sich das ganze Wochenende hindurch schwer. Nun sucht der Australier nach den Ursachen für seine Probleme.

Der Unterschied zwischen den beiden McLaren-Piloten fiel in Spanien gross aus: Bereits im Qualifying wurde offensichtlich, wie viel besser Lando Norris im Papaya-Renner klarkam. Der Brite sicherte sich mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf Max Verstappen die Pole-Position. Sein Stallgefährte musste sich mit der zehntschnellsten Rundenzeit begnügen.

Wegen der Strafversetzung von Sergio Pérez rückte der Australier auf Startplatz 9 vor, doch das war nur ein schwacher Trost, denn er tat sich das gesamte Wochenende schwer mit dem McLaren MCL38. Im Rennen schaffte er es als Siebter ins Ziel, Norris verlor die Führung bereits in der ersten Kurve, sah die Zielflagge aber am Ende als Zweiter hinter Sieger Verstappen.



«Das war mein erstes Rennwochenende, das so schwierig ausfiel», seufzte Piastri nach dem Rennen. «Im vergangenen Jahr gab es Wochenenden, an denen das Rennen schwierig war, aber dafür lief es im Qualifying ganz ordentlich. Aber diesmal hatte ich immer Mühe, selbst in den freien Trainings, das hatte ich noch nie.»

«Ich muss das natürlich verstehen, wir haben bei der Abstimmung des Fahrzeugs einiges ausprobiert, aber mir fehlte einfach das Vertrauen ins Auto, und das hatte ich noch nie in meiner bisherigen Formel-1-Karriere», klagte Piastri. «Das Reifenmanagement lief nicht so schlecht, aber mir fehlte einfach das Tempo, und das hat die Arbeit am Steuer erschwert.»

Angesichts der Daten habe man ein paar Hinweise und Ideen, was die Probleme verursacht hatte, erzählte der 23-Jährige aus Melbourne. «Aber das macht nicht wirklich Sinn», wunderte er sich. «ich muss nun einfach versuchen zu verstehen, warum ich mich von der ersten Runde an so schwer getan habe. Wir haben viel ausprobiert, beim Auto und ich mit meinem Fahrstil, aber ich konnte mich im Verlauf des Wochenendes nicht wirklich steigern.»

«In einigen Kurven lässt sich die Form erklären, in anderen wieder nicht. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich gut durchgekommen bin, aber die Zeit fiel schlechter als in jenen Ecken aus, in denen ich wusste, dass ich es nicht gut hinbekommen habe. Und wenn es im Qualifying so läuft, dann hast du nicht viel Vertrauen», schilderte Piastri daraufhin. «Deshalb müssen wir verstehen, was los war», forderte er.

