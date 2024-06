Fred Vasseur: «Abstände werden noch kleiner»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss: «In Spielberg kann jedes noch so kleine Detail den Unterschied machen»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, worauf es beim anstehenden Kräftemessen auf dem Red Bull Ring ankommt. Der Franzose spricht über die Herausforderungen beim dritten Sprint-Wochenendes des Jahres.

Nachdem Ferrari in Kanada einen schmerzlichen Nuller hatte hinnehmen müssen, eroberten Charles Leclerc und Carlos Sainz beim jüngsten Rennwochenende in Spanien immerhin 18 WM-Punkte. Allerdings konnte Red Bull Racing die Führung in der Konstrukteurswertung auf die Roten ausbauen, das derzeit drittplatzierte McLaren-Team konnte den Rückstand auf den ältesten GP-Rennstall der Welt hingegen verringern.

Teamchef Fred Vasseur sagt deshalb rückblickend: «Die Upgrades, die wir in Spanien auf die Strecke gebracht haben, funktionierten wie erwartet, aber es ist klar, dass unsere Gegner die Zeit auch nicht mit Däumchendrehen verbracht haben und derzeit liegen vier Teams innerhalb von drei Zehnteln an der Spitze.»

«Nun steht das Rennen in Spielberg auf dem Programm, und auf dem kurzen Red Bull Ring liegt die Rundenzeit bei etwas mehr als einer Minute – das bedeutet, dass die Abstände auch noch kleiner ausfallen werden», weiss der Franzose.

«Wir werden uns ganz auf uns selbst fokussieren, denn in Spielberg kann jedes noch so kleine Detail den Unterschied machen. Wir werden auch wieder ein Wochenende im Sprint-Format absolvieren, und das sorgt dafür, dass der Arbeit im Werk in Maranello noch mehr Bedeutung zukommt. Denn uns bleibt nur eine freie Trainingsstunde vor dem Qualifying», mahnt Vasseur.

«Jedes einzelne Teammitglied muss seine Bestleistung abrufen, um sicherzustellen, dass wir keine Chance verpassen, die sich uns bietet. Das betrifft sowohl das Qualifying als auch das Rennen. Ich will, dass wir hier einen weiteren Schritt nach vorne schaffen», gibt der Teamchef das Ziel vor.

