Pierre Gasly: «Mehr graue Haare bei Red Bull Racing»

Es sei stets ein spezieller Moment, wenn man als Fahrer einen neuen Vertrag erhalte, sagt Pierre Gasly zur Verlängerung bei Alpine – die schon vor einiger Zeit fertig ausgehandelt war – aber nach langen Gesprächen.

«Die Gespräche begannen schon sehr früh in der Saison, was der Ankündigung von Lewis und Ferrari geschuldet war», sagt Pierre Gasly zu seiner am Donnerstag verkündeten Vertragsverlängerung. «Die wirbelte den Markt auf.» Und weiter: «Wir fanden dann Antworten auf alle Fragen. Es kamen neue Leute in unser Werk, die mich positiv stimmten. Und die neuen Autos ab 2026 werden eine grosse Herausforderung, auf die ich mich freue.»

Was den noch nicht bekannten Teamkollegen für nächste Saison betrifft, hat Gasly einen einzigen Wunsch: «Es sollte der Schnellste sein, der zu haben ist.» Nach dem Desaster-Start in Bahrain beurteilt der 28-Jährige die Fortschritte so: «Es ging dann doch Schritt für Schritt vorwärts. Aber es gibt noch ziemlich viel zu tun. Denn den Anschluss an die vorderen Teams zu finden wird schwierig. Aber wir haben einige Vorstellungen, die erfolgversprechend sind. Die grössten Hoffnungen liegen auf 2026, denn mit den neuen Regeln starten alle wieder von Beginn an. Wichtig ist jedenfalls, dass wir unsere Technikabteilung weiter verstärken.»

Was den Kampf an der Spitze betrifft, meint der frühere Red Bull-Pilot: «McLaren ist sehr stark geworden. Es wird eine harte restliche Saison für Red Bull Racing. Ferrari kann zeitweise schnell sein und dann wieder nicht, ähnlich Mercedes. McLaren ist jetzt überall schnell. Das wird einigen bei Red Bull Racing noch mehr graue Haare bescheren.»

Dass Alpine noch in diesem Jahr zu den Verfolgern der Spitze aufschliessen werde, bezweifelt Gasly stark. «Den grossen Rückstand auch nächstes Jahr aufzuholen wird extrem hart werden. Aber wir haben Ideen und Konzepte. Doch wir werden Zeit brauchen. Auch wenn McLaren es vormachte, wird es schwierig. Unsere Hoffnung liegt auf 2026.»

Über den neuen «Berater» Flavio Briatore sagt Gasly: «Ich heisse jeden willkommen, der dem Team weiterhelfen kann.» Und was er Sonntagabend nach dem Rennen tun wird, weiss er ganz genau: «Ich werde ein Schnitzel essen. Auch wenn ich auf mein Gewicht achten muss.»

Zu den ersten Gratulanten zum neuen Vertrag gehörten Erich Wolf und Thomas Überall vom Ring-Management, die sich mit einer grossen Schokoladentorte einstellten – samt Steirerhut. Überall und Gasly kennen einander ja aus langen Red-Bull-Jahren bestens.

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0