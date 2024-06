Oscar Piastri (McLaren): Eiskalt gegen Lando Norris

​Oscar Piastri wird im Österreich-Sprint Dritter, der Australier zeigt auf dem Red Bull Ring eine starke Leistung und sagt: «Einen Moment lang glaubte ich, ich kann Verstappen und Norris zusammen überholen.»

Oscar Piastri fährt im Formel-1-Sprint in der Steiermark zum zweiten Rang, nur Max Verstappen ist noch besser, der McLaren-Fahrer stockt sein Konto um sieben WM-Punkte auf, das macht Mumm für die kommende GP-Quali vom 29. Juni (ab 16.00 Uhr).

Der junge Pilot aus Melbourne stuft seine Darbietung im Sprint so ein: «Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, aber das nagende Gefühl bleibt, dass hier noch mehr drin gewesen wäre. Positiv ist, dass ich gemessen an meiner Position einen Rang gewinnen konnte.»

«Ein wenig ärgerlich ist, dass wir trotz eines sehr schnellen Autos letztlich wieder von Max geschlagen worden sind.»

In Runde 5 hatte Piastri einen Logenplatz beim Duell Verstappen gegen Norris, und Oscar nutzte einen Moment Unachtsamkeit von Lando, um seinem McLaren-Teamgefährten den zweiten Platz eiskalt abzuluchsen.

«Ich konnte ihren Zweikampf wirklich gut beobachten. Lando griff in Kurve 4 recht spät an, da wurde mir sofort klar, dass ich am Kurvenausgang eine Chance bekommen, einen Rang gutzumachen. Einen kurzen Moment lang dachte ich sogar, mein Schwung würde reichen, um beide in einem Aufwasch zu schnappen, aber das hat nicht gereicht.»



«Danach gab es vielleicht zwei vage Chancen, mich auf Max zu werfen, in der Runde danach, aber ich war nicht nahe genug. Dann konnte sich Verstappen ein wenig absetzen, und ich war nicht mehr schnell genug, um gegen ihn noch etwas auszurichten. Wir hatten zu Beginn des Rennens eine Möglichkeit, Max zu schlagen, aber das hat nicht geklappt.»





Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:41,389 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,616 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,348

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,354

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +9,989

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,207

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,424

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,409

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,067

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +30,175

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,839

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,308

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,452

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +38,423

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +39,397

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,155

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +44,076

18. Alex Albon (T), Williams, +44,673

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +46,511

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +53,143





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 227 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 120

05. Pérez 112

06. Piastri 94

07. Russell 86

08. Hamilton 73

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 339 Punkte

02. Ferrari 276

03. McLaren 250

04. Mercedes 159

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing