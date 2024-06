Oscar Piastri (7.): «Enttäuschend und frustrierend»

McLaren-Talent Oscar Piastri glänzte im Spielberg-Sprint noch mit einem Überholmanöver, das ihm den zweiten Platz sicherte. Wenige Stunden später gab es im Qualifying zum GP eine bittere Pille für den Australier.

Oscar Piastri startete mit viel Selbstvertrauen ins Qualifying auf dem Red Bull Ring, denn wenige Stunden zuvor hatte er im Sprint einen starken Auftritt hingelegt und sich mit einem Überholmanöver an seinem Teamkollegen Lando Norris auf den zweiten Platz gekämpft. Doch das Abschlusstraining endete enttäuschend für den 23-Jährigen aus Melbourne.

Denn sein letzter schneller Versuch, der ihm einen Top-3-Startplatz für den elften Grand Prix des Jahres gesichert hätte, wurde gestrichen. Der Grund: Piastri war in der sechsten Kurve neben der Bahn unterwegs. Der WM-Sechste seufzte danach: «Ich war nicht im Kiesbett, deshalb dachte ich, dass es noch gereicht hatte.»

«Ich habe mir die Szene noch nicht angeschaut, das muss ich noch, um herauszufinden, wie schmerzlich knapp das Ganze war. Es tut schon weh, wenn man sich anschaut, was für einen guten Job wir in allen anderen Kurven gemacht haben, was die Streckengrenzen angeht. Und dann haben wir dennoch eine solche Ecke, in der man nicht im Kies, aber dennoch zu weit draussen ist. Es ist enttäuschend und frustrierend, dass das Ergebnis nicht besser ausgefallen ist», fügte Piastri an.

Mit Blick aufs Rennen erklärte der McLaren-Pilot: «Wir haben ein starkes Tempo, aber es ist nicht so viel besser als das der anderen direkten Gegner, deshalb denke ich dass es ein hartes Rennen ist. Denn Mercedes, Ferrari und wir sind sehr nah beieinander.» Und über den Polesetter Max Verstappen sagte er: «Max war in einer eigenen Liga unterwegs, er war unglaublich schnell, deshalb war es eher ein Kampf um den zweiten Platz.»

GP-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,314 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,718

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,840

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,851

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,903

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,044

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,048

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,202

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,385

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,883

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:05,289

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,347

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,359

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,412

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,639

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,736

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,819

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:05,847

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,856

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:06,061