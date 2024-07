George Russell (1.): Fast gecrasht, Party zu Hause

Einen ordnetlichen Schluck Schampus gönnte sich George Russell in Spielberg, dann trag er zügig die Heimreise an, um dort zu feiern

George Russell war der glückliche Gewinner des Zwists zwischen Max Verstappen und Lando Norris. Warum er im Rennen auch fast crashte und warum er danach direkt nach Hause nach Monaco flog, um dort zu feiern.

Nach der Kollision des Führungsduos Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lando Norris (McLaren) konnte Russell von Position 3 vorbeifahren und zum Sieg fahren. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.

Russell erkannte die glückliche Situation – und auch sein Teamchef Toto Wolff, der sich per Funk zuschaltete, sagte: «George, du kannst das gewinnen.» Der junge Brite antwortete nur: «Lass mich verdammt nochmal fahren.»

Russell verrät nach dem Rennen: «Ich wäre fast gecrasht, als Toto mir in die Ohren geschrien hat. Aber es zeigt die Leidenschaft, die wir alle teilen. Es waren ein paar schwere Jahre für uns. Es ist gut, wieder ganz oben zu sein.»

Wolff hatte die Szene nach dem Rennen so erklärt: «Das ist ungefähr das Peinlichste und Dümmste, was mir in den letzten Jahren passiert ist! Ich schaue sonst immer auf dem GPS, wo sich ein Fahrer auf der Bahn befindet, bevor ich den Knopf zum Reden drücke. Aber nun war ich voller Emotionen, ich achtete nicht darauf, also redete ich drauflos, als George in einer Bremszone war. Stellt euch vor, ich wäre dafür verantwortlich gewesen, dass er von der Bahn fliegt! Nicht auszudenken…»

Seinen zweiten Grand-Prix-Sieg überhaupt nach Sao Paulo 2022 will Russell zu Hause in Monaco feiern. Noch nach dem Rennen flog er aus, um im Fürstentum mit seiner Freundin zu feiern.

Russell am Sonntag: «Ich fliege heute Abend nach Hause, meine Freundin wartet auf mich und auch gute Freunde. Nach meinem ersten Sieg bin ich direkt in einem Flieger von Sao Paulo nach Dubai gestiegen für 15 Stunden. Ich möchte diesmal richtig feiern, weil man diese Momente nicht für selbstverständlich nehmen sollte.

Er erklärt: «Ich fühle mich, als hätte ich noch viele Siege mehr in mir, aber man muss sie genießen. Ich werde nicht so hart feiern wie Lando nach seinem ersten Sieg (in Miami, Anm.). Wenn es 50 Prozent von den Feierlichkeiten von Lando sind, ist es schon eine ziemlich ordentliche Feier.»

Spätestens am Donnerstag geht es für ihn dann in Silverstone mit dem Medientag vor dem GP von Großbritannien weiter.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0