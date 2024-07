Wolff: Hamilton hat «allen Grund, wütend zu sein»

Ein Unterbodenschaden hat Lewis Hamilton das Rennen in Österreich verdorben. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, der siebenmalige Weltmeister habe nach dem frustrierenden Wochenende allen Grund, wütend zu sein.

Lewis Hamilton erlitt früh im Rennen in Österreich einen Unterbodenschaden und konnte das Tempo seines Teamkollegen George Russell, der später sogar das Rennen gewann, nicht mitgehen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, Lewis Hamilton habe nach einem frustrierenden Wochenende in Österreich «allen Grund, wütend zu sein».

Nachdem er in der ersten Runde an Carlos Sainz vorbeigezogen war, musste Hamilton die Position zurückgeben, weil er von der Strecke abgekommen war, um eine Strafe zu vermeiden.

Über weite Strecken des Rennens lag er auf dem fünften Platz, doch der Schaden am Boden auf der rechten Seite - der nach Ansicht des Teams durch einen Schlag gegen die Randsteine in Kurve 8 verursacht wurde - beeinträchtigte sein Tempo und ließ ihn über Untersteuern klagen.

Außerdem wurde er mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt, weil er die weiße Linie bei der Boxeneinfahrt überfahren hatte, als er übersteuerte und einen Platz an Oscar Piastri verlor.

Die Kollision an der Spitze des Feldes zwischen Max Verstappen und Lando Norris, die George Russell den Sieg bescherte, beförderte auch Hamilton schließlich auf den vierten Platz. Knapp am Podium vorbei.

Nach dem Rennen gratulierte Hamilton dem Team, spielte aber die Verbesserung der Form des W15 aus seiner Sicht herunter.

Hamilton: «Ich meine, von meiner Seite aus fühlt es sich nicht massiv anders an. Aber bei George sieht man, dass es ihm wirklich gut geht, er hat bereits einen Grand Prix gewonnen. Das ist für alle im Team sehr wichtig und ein großer Ansporn für alle.»

Über den Schaden an seinem Auto sagte er: «Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, in Runde 1 gab es einen kleinen Schaden, und dann fiel der Boden einfach auseinander. Ich weiß nicht, wann ich den Schaden hatte.»

Wolff gab zu, dass es ein schwieriges Rennen für Hamilton war: «Es war einer dieser schlechten Tage, denke ich. Ein ziemlich anständiger Start, und dann Kurve 1, Runde 1, die Position zurückgeben, war eine harte Sache, aber es war ziemlich klar, dass wir eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, wenn wir es nicht tun. Und es begann dann wie eine Spirale. Man kann sehen, wie sehr er am Eingang gepusht hat und das Heck verloren hat, was natürlich die nächste Strafe nach sich zog. Außerdem hatten wir einen Schaden am Boden durch den Randstein, den wohl die meisten hatten, aber bei ihm war er sehr groß. Es waren zweieinhalb Zehntel an Teilen, die am Auto abbrachen. Es gibt also allen Grund, sich darüber zu ärgern oder sich aufzuregen.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0