Haas bestätigt: Oliver Bearman bekommt F1-Cockpit

Oliver Bearman wird im nächsten Jahr in der Formel-1-Startaufstellung stehen. Der 19-jährige Brite wird für das Haas-Team auf Punktejagd gehen. Er hat einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben.

Seine GP-Premiere hat Oliver Bearman bereits hinter sich: Der Ferrari-Junior sprang beim zweiten Formel-1-Rennwochenende des Jahres für Carlos Sainz ein, als sich dieser wegen einer akuten Blinddarmentzündung operieren lassen musste. Bearman überzeugte sowohl im Abschlusstraining als auch im Rennen.

Nachdem er nur eine Trainingsstunde im diesjährigen Ferrari absolviert hatte, qualifizierte er sich für den elften Startplatz, den Top-10-Einzug verpasste er nur um 36 Tausendstelsekunden. Im Rennen sicherte sich der Teenager den siebten Rang. Seither sass der Ferrari- und Haas-Reservist mehrmals im diesjährigen Haas-Renner, um jeweils das erste freie Training zu bestreiten.

Nun hat das Haas-Team die Verpflichtung des Briten für die nächsten Jahre bestätigt, feiern darf der junge Rennfahrer seinen Vertrag mit einem weiteren Trainingseinsatz am morgigen Freitag in Silverstone. «Es ist schwer in Worte zu fassen, was das für mich bedeutet», schwärmt Bearman. «Es macht mich unglaublich unglaublich stolz, laut auszusprechen, dass ich ein Formel-1-Fahrer für Haas sein werde.»

«Es ist unglaublich, einer der wenigen Menschen zu sein, die sich ihren Kindheitstraum vom Dasein als Formel-1-Pilot erfüllen können. An Gene, Ayao und alle weiteren Haas-Mitarbeiter: Vielen lieben Dank dafür, dass ihr an mich glaubt und mir das Vertrauen schenkt, euer Team zu repräsentieren. Seit der ersten Stunde geniesse ich es, mit euch allen zu arbeiten.»

«Auch an alle bei der Ferrari Driver Academy geht ein dickes Dankeschön, denn ohne sie wäre ich nicht hier. Vielen Dank für die Vorbereitung seit meinen Formel-4-Tagen auf diese unglaubliche Chance. Ich werde mein Bestes geben», fügte Bearman an.

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0