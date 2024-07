George Russell (Mercedes): «Max immer an der Grenze»

​George Russell hat auf dem Red Bull Ring seinen zweiten GP-Sieg eingefahren, nach Brasilien 2022. Der Engländer spricht über seinen Triumph und auch über das harte Duell Verstappen gegen Norris.

George Russell weiss: Ohne die rauflustigen Max Verstappen und Lando Norris, ohne ihre Kollision kurz vor Schluss des spannenden Österreich-GP wäre er, Russell, nicht zum zweiten Grand-Prix-Sieg gekommen.

Als Sieger zum Heimrennen von Silverstone zu kommen, das beflügelt den 26-jährigen Engländer, der 2023 hier als Sechster losgefahren ist und dann Fünfter wurde, seine besten Ergebnisse auf der Traditionsstrecke.

Mercedes hat bei den jüngsten Rennen erhebliche Fortschritte erzielt, ist aber – wie auch Teamchef Toto Wolff betont hat – noch nicht ganz auf dem Niveau von Red Bull Racing und McLaren angelangt.

Was rechnet sich Russell also für Silverstone aus? George antwortet: «Das könnte ein leckerer Kampf geben mit Red Bull Racing und McLaren. Ich schätze, Max und Lando werden auch hier die Nase vorn haben, ihre Autos sind in Highspeed-Kurven hervorragend, und davon haben wir hier jede Menge. Wir sind aber nicht weit dahinter.»

«Nach dem Sieg in Österreich ging mir durch den Kopf: Wir hätten in Kanada siegen müssen und wurden am Ende Dritter. In Österreich hätten wir Dritter werden müssen und haben gewonnen. Für mich ist das so ausgleichende Gerechtigkeit.»



Was sagt Russell zum harten Duell Verstappen gegen Norris in Österreich? George findet: «Max ist immer an der Grenze, jeder weiss das. Aber wir wissen alle auch, wann es genug ist, vor allem wenn es darum geht, wie man sein Auto in der Bremszone wandern lässt. Da war Verstappen vielleicht jenseits des Limits. Die Berührung der Autos von Lando und Max war letztlich unglücklich und nur Teil harten Motorsports.»



Hand aufs Herz: Liebäugelt George mit dem Heimsieg? Russell antwortet: «Wenn du in der Formel 1 beginnst, dann träumst du natürlich davon, Rennen zu gewinnen, und der Heim-GP steht ganz oben auf deiner Wunschliste. Ich war schon als Knirps hier und habe bald erkannt, wie besonders Silverstone ist, für die Zuschauer und natürlich auch für die Fahrer. Silverstone hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Hier zu siegen, das wäre fabelhaft.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0