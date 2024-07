Charles Leclerc: Sein Tipp an Oliver Bearman

Ferrari-Star Charles Leclerc weiss, was Oliver Bearman im nächsten Jahr erwartet. Für den künftigen Haas-Rookie hat der Routinier aus dem ältesten GP-Rennstall der Welt einen wichtigen Ratschlag.

Charles Leclerc profitierte vor seinem Formel-1-Einstieg wie Haas-Neuverpflichtung Oliver Bearman von der Ausbildung im Ferrari-Nachwuchsteam. Der Monegasse verbrachte danach ein Jahr beim Sauber-Team, bevor er zu den Roten wechselte. Bearman wird im nächsten Jahr seine erste volle Formel-1-Saison absolvieren.

Sein GP-Debüt gab der 19-jährige Brite bereits in diesem Jahr – als Ersatz für den erkrankten Ferrari-Stammpiloten Carlos Sainz, der sich in Jeddah operieren lassen musste. Der Reservist trat nach nur einer Trainingsstunde im Qualifying und Rennen an, holte am Ende als Siebter sechs WM-Punkte und erntete von allen Seiten viel Lob.

Dass der Teenager im nächsten Jahr in der Formel-1-Startaufstellung stehen wird, ist deshalb keine grosse Überraschung. Worauf es dabei ankommt, wissen die Routiniers im Feld der Königsklasse. So auch Charles Leclerc, der über Bearman sagt: «Ich kenne Ollie gut, er ist ein unglaubliches Rennfahrer-Talent. Aber was ein Fahrer im ersten Formel-1-Jahr braucht, hängt nicht zuletzt davon ab, wie gut er auf den Aufstieg vorbereitet wurde.»

«Ich denke, Ollie ist sehr gut vorbereitet, das hat er etwa bei seinem Einsatz in Jeddah bewiesen, da ist er ins Auto gestiegen und war gleich sehr stark», lobt der 26-Jährige aus Monte Carlo, der einen Tipp für den künftigen Haas-Piloten hat: «Er darf sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Er ist immer noch sehr jung, und dass er den Speed hat, das hat er nun schon mehrfach bewiesen.»

«Klar, in der Formel 2 läuft es derzeit nicht so gut für ihn, aber er ist unglaublich schnell und ich hege keine Zweifel daran, dass er auch in der Formel 1 superschnell sein wird. Er muss sich einfach Zeit lassen und jene Fehler machen, die er machen muss, um dazuzulernen und ein besserer Fahrer zu werden», ergänzt der sechsfache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0