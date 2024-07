Esteban Ocon: Update zu Vertragsverhandlungen

Esteban Ocon erfuhr nach dem Rennen in Monaco, dass er sich für das nächste Jahr ein neues Cockpit suchen muss. In Silverstone gab der Franzose ein Update zu den entsprechenden Verhandlungen.

Das diesjährige Rennen in Monte Carlo wird Esteban Ocon nicht so schnell vergessen. Der Alpine-Pilot griff vor dem Eingang zum Tunnel seinen Teamkollegen Pierre Gasly an, die beiden Teamkollegen kollidierten, Ocon fiel aus und kassierte auch noch eine Startplatz-Strafe für den darauffolgenden Grand Prix in Montreal.

Ocon wurde nicht nur teamintern heftig für seinen Angriff kritisiert, auch viele Fans fanden deutliche Worte für den Franzosen, der nicht zum ersten Mal ein unliebsames Treffen mit einem Teamkollegen hatte. Wenige Tage nach dem Rennen teilte das Team mit, dass Ocon den französischen Rennstall nach der laufenden Saison verlassen wird.

Seitdem ist der 27-Jährige aus Evreux auf Cockpit-Suche. Und die läuft gut, wie er in Silverstone offenbarte. Auf die entsprechende Frage erklärte der 144-fache GP-Teilnehmer: «Derzeit läuft es auf meiner Seite ganz gut. Ich hoffe, in den nächsten Rennen etwas mehr darüber sagen zu können.» Und als er gefragt wurde, ob noch vor der Sommerpause im August Neuigkeiten erwartet werden dürfen, sagte er: «Ich hoffe es.»

Dass der Transfermarkt durch die offene Entscheidung von Ferrari-Star Carlos Sainz blockiert werde, wollte Ocon nicht bestätigen: «Das hat nichts mit mir zu tun. Wir managen unsere eigenen Geschäfte, was er macht, beeinflusst mich nicht. Wie gesagt, es läuft derzeit ganz gut, und in ein paar Rennen sollte ich in der Lage sein, mehr dazu sagen zu können.»

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0