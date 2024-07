Toto Wolff (Mercedes): «Verstappen fährt eben so»

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht über das knallharte Duell Max Verstappen gegen Lando Norris und über die Situation bei Mercedes, um aus eigener Kraft wieder Rennen zu gewinnen.

Es ist bisher DAS Thema im Fahrerlager von Silverstone: Der knallharte, packende Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris auf dem Red Bull Ring.

Die Meinung von Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist einfach: «Zunächst mal sind das Weltklassefahrer, die genau wissen, was sie tun und sich nicht über die Medien gegenseitig zerfetzen. Alle guten Piloten kennen das Limit. Zudem weiss jeder, dass Lando Norris und Max Verstappen prima miteinander auskommen. Also gehe ich davon aus, dass die das in Ruhe besprochen haben.»

«Dann gibt es eine andere Ebene, das sind die Regeln, die auch beim Thema Pistengrenzen angewendet werden, diese Regeln geben den Piloten vor, was drin liegt und was eben nicht.»

«Aber manche der Regeln sind ein wenig vage, also liegt es in der Natur der Sache, dass die herausragenden Fahrer hier den Rahmen des Möglichen ausschöpfen, so gut sie können. Und das ist ja nicht nur zwischen Lando und Max passiert.»



«Gleichzeitig muss ich dann schon ein wenig schmunzeln, wie eindimensional gewisse Kommentare von Teamchefs sind. Da müssen wir schon objektiv bleiben.»



«Max fährt eben so wie er fährt, seit er in der Formel 1 antritt. Und es liegt sicher nicht an mir, das zu beurteilen. Es ist völlig normal, dass ein Pilot wie er an die Grenzen geht. Bei uns gehen die Techniker ans Limit des Machbaren und Erlaubten, und genau so verhält sich ein Spitzenfahrer auch im Zweikampf oder in Sachen Pistengrenzen.»



Wo sieht Toto Wolff Mercedes an diesem Wochenende in Silverstone? «Lando und Max fahren derzeit vor allen anderen, auch wenn es in der Quali oft ganz eng wird. Aber sie sind in Sachen Renntempo den Gegnern einen Schritt voraus. George Russell lag vor dem Crash gut fünfzehn Sekunden zurück, das ist unser Rückstand, und den müssen wir weiter verringern, wenn wir aus eigener Kraft gewinnen wollen.»





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864