Toto Wolff, Mercedes: Der Stachel Hamilton im Ferrari

​Silverstone 2024 ist für Mercedes kein Rennen wie jedes andere: Heim-GP, 70 Jahre seit dem Formel-1-WM-Debüt 1954 in Reims, Sieg in Österreich – und Abschiedsvorstellung von Lewis Hamilton.

Mercedes-Benz hat beim Grossen Preis von Österreich triumphiert und ist als Sieger zum Heim-GP von Silverstone gekommen, das Rennwagenwerk von Brackley ist nur eine knappe halbe Autostunde entfernt.

Mercedes gibt Anfang Juli 2024 viel zu reden, nicht nur wegen des Aufwärtstrends oder des Jubiläums: 70 Jahre seit dem Formel-1-WM-Debüt 1954 in Reims (Doppelsieg mit Juan Manuel Fangio vor Klar Kling). Auch wegen des letzten Silverstone-Auftritts von Lewis Hamilton als Stern-Fahrer, 2025 tritt er für Ferrari an.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass der junge Italiener Kimi Antonelli 2025 neben George Russell für Mercedes fahren soll, aber bestätigt ist das von Mercedes-Benz noch nicht. Und der Stachel wegen Hamilton sitzt tief, ungeachtet der Freundschaft zwischen Toto Wolff und Superstar Lewis Hamilton.

Der Wiener Wolff, Steuermann und Mitbesitzer des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, sagt Sky Sports F1-Experte Martin Brundle in einem Interview: «Was wirklich weh getan hat – es gab so gut wie keine Zeit zum Reagieren. Ich sagte: ‘Gut, wie kommunizieren wir das am besten?’ Denn es war klar, dass das bei Ferrari bereits durchsickert.»



«Wenn ich mich in die Lage von Lewis versetze, dann ist es so: Er befindet sich in der letzten Phase seiner Karriere, es lief nicht gut für uns, und jeder Formel-1-Fahrer möchte doch einmal den roten Overall mit dem Pferd auf gelbem Grund tragen. Die finanziellen Bedingungen waren wohl auch recht verlockend.»



«Also ist mir klar, wieso das für ihn stimmt. Wir sind auch im Reinen miteinander, unsere Beziehung ist dafür tief genug. Wir sind nun zwölf Jahre lang Freunde, Verbündete, Komplizen. Er wird 2025 zu einem Gegner, aber deswegen ist doch unsere Freundschaft nicht zu Ende.»



Unter Fans und Fachleuten kursierte nach mässigen Leistungen von Hamilton: Lewis sei geistig schon bei Ferrari. Toto Wolff widerspricht: «Klar gab es Momente, in welchen er nicht glücklich war, aber Lewis ist immer konstruktiv geblieben. Ich wünsche ihm für 2025 alles Gute – aber bitteschön in unserem Rückspiegel.»





2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864