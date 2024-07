3. Training Silverstone: Rote Flagge, Mercedes top

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton beendete die letzte freie Trainingsstunde in Silverstone an der Spitze der Zeitenliste, wobei der jüngere der beiden Sternfahrer der schnellere war.

Knapp elf Grad Celsius zeigte das Thermometer an, als in Silverstone die letzte freie Trainingsstunde losging. Weil es kurz vor dem Training noch geregnet hatte, war die Piste noch nass, als Kevin Magnussen als Erster ausrückte. Der Däne bekam bald Gesellschaft von seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg, den beiden Williams-Fahrern Alex Albon und Longan Sargeant und dem Racing Bulls-Duo Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo. Alle hatten die Intermediate-Reifen für gemischte Verhältnisse aufgeschnallt.

Wegen der unbestimmten Wetterlage füllte sich der Traditionskurs schnell und Magnussen liess sich als Erster eine Rundenzeit notieren. Mit 1:54,798 min fiel diese verhalten aus, deshalb dauerte es nicht lange, bis er von den beiden Racing Bulls-Fahrern durchgereicht wurde, wobei der Japaner mit 1:49,155 min der schnellere der beiden war.

Bereits in den ersten zehn Minuten waren alle Fahrer auf der Bahn, doch nicht alle kamen dazu, gleich einen schnellen Versuch zu unternehmen, denn nach sieben Minuten wurde bereits die rote Flagge gezeigt. Den Grund dafür lieferte Pierre Gasly, der sich in der 16. Kurve ins Kiesbett drehte. Die Zwangspause dauerte sechs Minuten, und auf dem Weg zurück zur Box zog Ricciardo die Aufmerksamkeit der Regelhüter auf sich, weil er in der Boxengasse Schlangenlinien fuhr. Die Stewards kündigten nach der Session eine Untersuchung an.

Kaum war die Strecke wieder freigegeben, rückten die GP-Stars aus und an der Spitze des Zeitenmonitors leuchteten immer neue Namen auf. Nach knapp 20 Minuten wurden kurz die gelben Flaggen gezeigt, weil sich Valtteri Bottas in der vierten Kurve von der Strecke drehte. Der Finne aus dem Sauber-Team konnte danach weiterfahren, weshalb die Gelbphase nicht lange dauerte.

Mittlerweile hatte sich Charles Leclerc mit 1:40,852 min die Spitzenposition gesichert, doch auch der Monegasse hielt sich nicht lange auf der ersten Position, in den nächsten 2 Minuten rutschte er auf die fünfte Position. Neuer Spitzenreiter war Lewis Hamilton mit 1:39,546 min, der siebenfache Champion und achtfache Silverstone-GP-Sieger war der Erste, der die 1:40er-Grenze durchbrach.

Aber auch er wurde bald verdrängt und Leclerc setzte sich mit 1:38,690 min an die Spitze. Hamilton kontert4e mit 1:38,551 min und bewies damit, wie schnell sich die Pistenverhältnisse besserten. Keine Verbesserung seiner Rundenzeit erzielte Lando Norris, der in der ersten Kurve neben die Strecke geriet. Immerhin: Der McLaren-Star konnte nach dem Ausritt unverrichteter Dinge weiterfahren.

WM-Leader Verstappen kehrte nach zehn Umläufen an die Box zurück, während Hamilton die Bestzeit zur Halbzeit auf 1:38,065 min drückte. Hinter ihm belegten Leclerc, Norris, Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, George Russell und Alex Albon die weiteren Top-10-Positionen vor Esteban Ocon, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou.

Dabei blieb es nicht, denn die Strecke trocknete schnell und Russell setzte sich mit 1:37,529 min an die Spitze. 20 Minuten vor dem Ende der Session setzte der Regen wieder ein. An der Spitze änderte sich deshalb nichts mehr, Russell blieb der Schnellste vor Hamilton, Norris, Sainz, Verstappen, Leclerc, Piastri, Pérez, Hülkenberg, Alonso, Albon, Sargeant, Tsunoda, Stroll, Bottas, Ocon, Magnussen, Ricciardo und Zhou.

3. Training, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,529 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,564

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,714

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,139

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38,393

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38,654

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:38,940

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,284

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:39,340

11. Alex Albon (T), Williams, 1:39,603

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:39,700

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:39,702

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:39,820

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:40,242

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:40,430

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,539

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:40,823

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:41,785

20. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit