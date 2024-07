George Russell (Mercedes): «Das habe ich gelernt»

​Silverstone 2024: In seinem 116. Formel-1-Abschlusstraining hat der Engländer George Russell zum dritten Mal die Pole erobert (nach Ungarn 2022 und Kanada 2024). Der Brite wittert den Sieg.

Applaus für Mercedes-Fahrer George Russell beim Heimauftritt auf dem Silverstone Circuit: dritte Pole-Position seiner Formel-1-Karriere, wie auf dem Hungaroring 2022 und auf dem Circuit Gilles Villeneuve 2024 in Montreal.

Die britischen Formel-1-Fans trauten ihren Augen kaum: Drei der ihren vorne, Russell vor Hamilton und Norris, wann hatte es das letztmals in einer GP-Startaufstellung gegeben? Es war 1968 beim Grossen Preis von Südafrika in Kyalami, damals mit Jim Clark vor Graham Hill und Jackie Stewart.

Russell hat einen guten Lauf: Pole in Kanada, Sieg in Österreich, nun Pole in Silverstone. George strahlt: «Das ist ein Gefühl, das sich an einem Samstag schwerlich toppen lässt. Vor allem in den Kurven 6 bis 9 war der Wagen voll der Hammer. Da war Gegenwind, und ich konnte das Auto richtig in die Kurven werfen, der Mercedes lief wie auf Schienen, ich konnte mit ganz viel Vertrauen fahren.»

«Dabei war es zuvor alles andere als reibungslos gelaufen. Es gab Momente im ersten und zweiten Quali-Segment, da war ich kurz vorm Ausscheiden. Denn die Strecke hat sich ständig entwickelt, und es war nicht einfach, zum perfekten Zeitpunkt auf der Bahn zu sein. Dann ging ich in Q3 hinaus, und von den ersten Kurven an fühlte ich mich prächtig.»



Was rechnet sich der Brite für seinen Heim-GP aus? George: «An reinem Speed würde ich sagen, wir liegen leicht hinter Lando und Max. Aber ich glaube, wir haben einen attraktiven Mehrkampf vor uns und gute Chancen. Ich schätze, das Wetter wird erneut eine grosse Rolle spielen.»



«Wir hatten jetzt im Training alle möglichen Verhältnisse, und ich höre, es könnte auch am Sonntag regnen. Wir könnten am Ende Wechselbedingungen haben wie in Kanada. Ich stelle mich auf ein langes Rennen ein.»



Russell hat selber Montreal angesprochen, dort konnte er ebenfalls von Pole losfahren, musste sich aber am Ende mit Platz 3 zufrieden geben. Was will er dieses Mal besser machen? Russell grinst: «Vielen Dank, dass ich daran erinnert werde! In Kanada bin ich volles Risiko gegangen, weil ich den Sieg gewittert habe. Das ist nicht für mich gelaufen. Meine Lektion von Montreal ist vielleicht – du musst am Ende des Rennens vorne sein. Was vorher passiert, das zählt nicht.»





Qualifying, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,819 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,990

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,030

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,203

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,237

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,338

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:26,509

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,585

09. Alex Albon (T), Williams, 1:26,640

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,917

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,097

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,175

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,269

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,867

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,949

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,431

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,905

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,557

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:38,348

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,804