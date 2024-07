Max Verstappen zu Sergio Pérez: «Unglücklich»

​Seit Miami Anfang Mai ist Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez nicht aus den ersten zwei Startreihen losgebraust und hat als bestes Ergebnis einen siebten Platz erreicht. Pérez: «Ich habe das Team im Stich gelassen.»

Was ist los mit Sergio Pérez? Der Mexikaner begann die Saison stark – Zweiter in Bahrain und Saudi-Arabien, Fünfter in Australien, Zweiter in Japan, Dritter in China, aber das war’s dann mit Podestplatzierungen für den WM-Zweiten von 2023.

Pérez legte noch nach mit Rang 4 in Miami, aber über Florida hinaus wurde es schwierig: Startplatz 11 in Imola und Achter. Startplatz 16 in Monaco und Kollision. Startplatz 16 in Kanada und Unfall. Startplatz 11 in Spanien und Achter. Startplatz 8 in Österreich und Siebter. Und nun in England schon im ersten Quali-Segment out, Startplatz 19 nach einem Dreher ins Kiesbett.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat betont, dass RBR zwei Fahrer braucht, die regelmässig Spitzenergebnisse einfahren, um den Konstrukteurs-Pokal erfolgreich zu verteidigen. Derzeit ist Red Bull Racing ein Einwagen-Team mit Verstappen.

Max sagt zum Wellental seines Teamgefährten: «Klar ist es unglücklich, Checo schon in Q1 zu verlieren. Es wäre ideal, da vorne zwei Autos von uns zu haben. Was ihm passiert ist, das war Pech. Man kann auch nicht behaupten, dass er hier in England neben den Schuhen steht, denn das erste Training musste er auslassen, und danach war er Drittschnellster. Die Verhältnisse in der Quali waren wirklich tückisch.»



Pérez selber ist zerknirscht: «Ich habe mein Team im Stich gelassen. Ich war der erste, der auf Slicks gewechselt hat, und als ich Kurve 9 anbremste, blockierten die Hinterräder, die Reifen waren nicht auf Temperatur.»



«Ich habe verzweifelt versucht, mich aus dem Kies zu befreien, aber es ging nicht. Sehr ärgerlich, weil ich den Speed des Autos nicht zeigen konnte.»





Qualifying, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,819 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,990

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,030

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,203

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,237

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,338

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:26,509

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,585

09. Alex Albon (T), Williams, 1:26,640

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,917

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,097

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,175

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,269

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,867

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,949

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,431

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,905

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,557

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:38,348

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,804