Oscar Piastri (5.): «Potenzial nicht ausgeschöpft»

Oscar Piastri ist sich sicher: «Es wird darauf ankommen, wer seine Chancen im Rennen am besten nutzt»

Oscar Piastri musste sich im Qualifying in Silverstone mit dem fünften Platz begnügen. Der Australier blieb etwa zwei Zehntel langsamer als sein Teamkollege Lando Norris. Aus gutem Grund, wie er hinterher erklärte.

Mit seinem ersten Versuch im Q3 auf dem Silverstone Circuit schaffte es Oscar Piastri noch auf den vierten Platz. Doch als sich WM-Leader Max Verstappen – der nach einem Ausritt ins Kiesbett mit einem beschädigten Unterboden unterwegs war – mit seinem letzten Versuch verbesserte, konnte der talentierte McLaren-Pilot nicht kontern.

Der Australier blieb in allen drei Sektoren langsamer als zuvor und das lag nicht zuletzt daran, dass sein Team das Timing für den letzten Run nicht richtig hinbekommen hatte. Denn Piastri hing bei der Vorbereitungsrunde hinter Fernando Alonso und Carlos Sainz fest. Er schaffte es zwar ziemlich schnell am grünen Renner des zweifachen Weltmeisters vorbei.

Den Rest seiner Outlap verbrachte er aber in der von Sainz verwirbelten Luft. Auf die Frage, ob seine Position das Tempo spiegle, das er im Q3 hatte, erklärte er sichtlich enttäuscht: «Das glaube ich nicht. Im Q1 waren wir noch sehr schnell unterwegs. Ich drehte meine Runde früher als alle anderen, und so gesehen fiel sie ganz gut aus.»

«Auch im Q2 waren wir früh dran und gut unterwegs. Doch im Q3 liessen wir uns mit dem letzten Run viel zu viel Zeit, ich startete etwa eine halbe Sekunde hinter Carlos in meine schnelle Runde. Das war auf den Geraden hilfreich, doch in den Kurven hat mir das sicherlich geschadet. Das müssen wir uns anschauen, denn wir haben dadurch unser Potenzial nicht ausgeschöpft», klagte der 23-Jährige.

Mit Blick aufs Rennen erklärte Piastri: «Ich denke, wir sind alle mehr oder weniger auf Augenhöhe. Mercedes sah sehr schnell aus. Sie hatten gestern schon einen guten Tag. Auch im Regen hinterliessen sie am Morgen einen schnellen Eindruck. Auch im Qualifying waren sie offensichtlich flott unterwegs, ich denke, sie gehören zu den Schnellsten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Max mehr im Köcher hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Unterboden nach dem Ausritt ins Kiesbett gut aussah. Die Top-5 der Startaufstellung sind sich wohl ebenbürtig. Es wird also darauf ankommen, wer seine Chancen im Rennen am besten nutzt.»

Qualifying, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,819 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,990

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,030

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,203

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,237

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,338

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:26,509

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,585

09. Alex Albon (T), Williams, 1:26,640

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,917

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,097

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,175

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,269

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,867

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,949

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,431

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,905

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,557

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:38,348

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,804