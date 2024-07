Oscar Piastri: Falsche Entscheidung in Silverstone

Oscar Piastri kreuzte die Ziellinie in Silverstone als Vierter. Der Australier hatte das Gefühl, dass er auch den Sieg hätte feiern können. Doch dazu hätte das Team die richtigen Entscheidungen treffen müssen.

Den zwölften Grand Prix des Jahres musste Oscar Piastri von Startplatz 5 in Angriff nehmen. Das lag nicht zuletzt am falschen Timing im entscheidenden Moment – denn als ihn das McLaren-Team am Ende des Qualifyings auf die letzte Zeitenjagd schickte, steckte er hinter Fernando Alonso und Carlos Sainz fest. Den Aston-Martin-Routinier konnte er flott hinter sich lassen. Doch den. Rest der Vorbereitungsrunde verbrachte er hinter dem Ferrari-Piloten.

Im Rennen kam er vor dem Spanier als Vierter ins Ziel. So richtig glücklich war er mit seinem Platz aber nicht. Denn Piastri erklärte: «Es fühlte sich wie ein Rennen an, das ich hätte gewinnen können. Wir haben viele gute Entscheidungen getroffen und hatten auch einige gute Momente. Als der Regen einsetzte, war unser Tempo wirklich stark. Ich denke, wir haben im richtigen Moment entschieden, wieder auf die Slick-Reifen zu wechseln, und auch die Entscheidung, die Medium-Mischung einzusetzen, war die richtige.»

«Leider habe ich aber in der Runde, die ich vor dem Wechsel auf die Intermediate-Reifen gedreht habe, viel Zeit verloren», fügte er seufzend an. Und der 23-Jährige forderte: «Das müssen wir analysieren. Als die Entscheidung getroffen wurde, dass ich eine Runde länger draussen bleibe, fand ich das in Ordnung. Denn ich war zu jenem Zeitpunkt eine halbe Sekunde hinter Lando Norris unterwegs, und ich hätte viel Zeit verloren, wäre ich gleich mit Lando an die Box abgebogen.»

«Ich wusste aber gleich, dass ich in Schwierigkeiten steckte, als ich an der Boxengasse vorbei war. Doch letztlich war das eine der schwierigsten Entscheidungen, die man in der Formel 1 treffen kann. Beide Autos waren auf den Positionen 1 und 2 und es lag nur eine halbe Sekunde zwischen uns. Der Regen kam und wir mussten schnell entscheiden, ob beide an die Box abbiegen. Viel mehr Druck kann man gar nicht ahben. Leider haben wir das nicht richtig hinbekommen», fügte Piastri an.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0