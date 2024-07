McLaren-Boss Stella: Fehler in Piastri-Strategie

Als McLaren Oscar Piastri bei einsetzendem Regen eine Runde länger draußen ließ, verlor der junge Australier wichtige Zeit. Rückblickend hätte man einen Doppel-Stopp wagen sollen, sagt jetzt Teamchef Andrea Stella.

Im Nachhinein ist man immer klüger…

Mit Platz 4 in Silverstone schrammte Oscar Piastri knapp am Podium vorbei. Entscheidend für seine Position war ein verzögerter Boxenstopp, als Regen einsetzte. Sein McLaren-Team fertigte erst seinen Teamkollegen Lando Norris ab, Piastri fuhr noch eine Runde auf Slicks. Zwischen 15 und 20 Sekunden dürfte ihn der spätere Stopp gekostet haben. Die Doppel-Abfertigung beider Fahrer direkt hintereinander hatte McLaren erwogen – sich dann aber dagegen entschieden. Im Nachhinein ein Fehler, so Teamchef Andrea Stella.

Stella: «Wir hätten nicht nur allgemein mehr Druck machen müssen, wir hätten mehr Druck machen müssen, eine doppelte Abfertigung beim Stopp zu machen. Dadurch, dass wir Oscars Boxenstopp um eine Runde nach hinten verzögert haben, haben wir viel mehr Zeit verloren als die Zeit, die wir in einem doppelten Stopp verloren hätten.»

Der italienische Ingenieur: «Im Nachhinein hätten wir also beide Autos zur selben Zeit stoppen sollen. Wir werden daraus lernen und es nächstes Mal besser machen.»

Stella: «Man muss diese zwei Dinge abwägen. Ich glaube, wir waren etwas gierig und wollten nicht akzeptieren, dass wir mit der doppelten Abfertigung Zeit verloren hätten. Manchmal muss man aber geduldig sein und akzeptieren, dass man Zeit verliert, aber das Richtige macht, anstatt zu hoffen, dass eine Runde mehr schon nicht so viel kosten wird. Vor allem, wenn der Regen ziemlich konstant ist, es also nicht einfacher wird, wenn man noch eine Runde draußen bleibt.»

Die Entscheidung, noch eine Runde zu fahren und später zum Reifenwechsel zu kommen, sei einvernehmlich gewesen.

Stella nach dem Rennen: «Ich glaube, Oscar wäre heute in einer sehr starken Position gewesen, mindestens so stark wie Lando, wenn es darum geht, Chancen auf den Sieg zu haben. Wir hätten Oscar einfach sagen sollen: Sorry, Kumpel, es wird eine doppelte Abfertigung.»

Stella: «Ich glaube, wir verlangen zu viel von den Fahrern. Sie sollten fahren, sich auch im Nassen auf der Strecke halten und nebenbei die Sache mit dem Timing verarbeiten. Deswegen haben wir einen Kommandostand. Das sollte den Fahrern in solchen Fällen helfen. Wir haben diesmal Chancen verpasst.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0