Carlos Sainz über Ferrari: Ein vernichtendes Urteil

​Platz 5 für den Spanier Carlos Sainz ist das Höchste der Gefühle für Ferrari in Silverstone. Der Madrilene nimmt kein Blatt vor den Mund, was die Situation der Italiener angeht und kommt zu einem brutalen Urteil.

Die treuen Tifosi mussten auch am Silverstone-Wochenende sehr tapfer sein: Carlos Sainz kam als mässiger Fünfter ins Ziel, nur wenige Sekunden vor dem Ferrari-Kunden Haas mit den bärenstarken Nico Hülkenberg am Lenkrad. Bei Charles Leclerc wurde die Strategie in England versemmelt, der frühe Wechsel auf Intermediate-Reifen war ein Schuss in den Ofen.

Am schlimmsten jedoch: Ferrari bleibt im Entwicklungsrennen zwischen den Top-Teams auf der Strecke, Red Bull Racing, Mercedes und McLaren arbeiten effizienter.

Carlos Sainz verlässt Ferrari Ende 2024. Der dreifache GP-Sieger muss aus seinem Herzen keine Mördergrube machen, wenn es darum geht, die mangelnde Entwicklung bei Ferrari anzuprangern.

Sainz nach dem Silverstone-GP: «Es für alle offensichtlich, dass wir nicht schnell genug sind. Letztlich sind wir in England in der Spezifikation von Imola gefahren, aber seit Imola haben die anderen Rennställe teils sehr grosse Forschritte erzielt.»



«Während ihre Rennwagen also schneller geworden sind, mussten wir auf die alte Spezifikation zurückbauen und damit ist klar – wir hinken um zwei bis drei Monate hinterher. Es lässt sich nicht schönreden: Wir haben bei der Entwicklung die falsche Richtung eingeschlagen.»



Während sich etwa bei Mercedes und McLaren jede Verbesserung sofort auf der Stoppuhr bemerkbar machte, musste Ferrari in Grossbritannien die jüngsten Verbesserungen zur Seite legen. In der Theorie sollte damit der Wagen schneller werden, in der Praxis aber litt der Wagen damit verstärkt an Bouncing, dieser Stampfbewegung des Fahrzeugs unter aerodynamischer Last, auf den Geraden und in schnellen Kurven.



Ferrari steht nur vor der Frage: Auf dem Stand Imola aufbauen oder doch versuchen, die neuen Teile zum Funktionieren zu bringen? Sainz meint: «Wir werden wohl versuchen, auf dem Hungaroring mit den jüngsten Verbesserungen zu fahren, denn in Ungarn haben wir nur wenige schnelle Kurven.»



Für die Traditionsstrecke Spa-Francorchamps wird sich Ferrari aber etwas einfallen lassen müssen.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0