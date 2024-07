Toto Wolff: «Mercedes-Sieg Silverstone? Da geht mehr»

​Mercedes hat es geschafft, dass Lewis Hamilton und George Russell da Potenzial des Modells W15 nutzen können: Pole in Silverstone mit Russell, GP-Sieg mit Hamilton. Teamchef Toto Wolff: «Da geht noch mehr.»

Die Fortschritte von Mercedes-Benz in der Formel-1-Saison 2024 sind stattlich, beim GP-Klassiker von Silverstone ist die Marke mit dem Stern erstmals seit langem wieder aus eigener Kraft siegfähig gewesen – 104. Grand-Prix-Sieg von Lewis Hamilton.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem spannenden Rennen: «Da geht noch mehr, was unsere Leistungsfähigkeit angeht. Wir werden auch in Ungarn und in Belgien Verbesserungen ans Auto bringen.»

«In Österreich haben wir nach dem Sieg von George Russell gesagt: Gut, das nahmen wir gerne an, aber das war kein Grund, die Bodenhaftung zu verlieren, denn wir hatten in der Steiermark nicht das schnellste Auto, sondern haben von der Kollision zwischen Verstappen und Norris profitiert.»

«In England hingegen sind wir schnell genug, um die Führung zu behaupten, wir haben beide Rennwagen in der ersten Startreihe, und wir sind bei allen Bedingungen konkurrenzfähig.»



«Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass wir noch vor fünf Rennen nicht mal in der Nähe von Podestplätzen waren, dann ist das ein grandioses Comeback. Endlich benimmt sich der Wagen wie erhofft, und die Entwicklungen greifen, so wie wir das aus unseren erfolgreichsten Jahren kannten.»



«Wir haben immer gesagt: Wenn wir unseren Fahrern ein gutes Auto hinstellen, dann kommen die Ergebnisse. Und an diesem Punkt sind wir nun. Dass dann Lewis ausgerechnet bei unserem Heimrennen in England gewinnt, das ist natürlich ein typisches Formel-1-Märchen. Wir sind endlich wieder auf Kurs.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0