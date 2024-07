Mick Schumacher: Test für McLaren – was ist da los?

​Der Deutsche Mick Schumacher rechnet sich Chancen aus, 2025 wieder Vollzeit Formel 1 fahren zu können, bei Alpine. Wieso sitzt er dann im Anschluss an den Silverstone-GP in einem McLaren?

Über mangelnde Arbeit kann sich Mick Schumacher 2024 nicht beklagen: Er ist Reservefahrer im Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz und unterstützt in dieser Rolle Lewis Hamilton und George Russell mit viel Arbeit im Rennsimulator.

Mick ist zudem Einsatzfahrer von Alpine in der Langstrecken-WM und hofft auf eine Rückkehr mit den Franzosen 2025 in die F1-Startaufstellung. Vor dem Silverstone-GP haben er und Alpine-Reservist Jack Doohan in Le Castellet getestet.

Klar betonte Alpine-Teamchef Bruno Famin, das sei kein Stechen gewesen zwischen den jungen Piloten, aber so richtig kauft ihm das im GP-Fahrerlager keiner ab.

Famin in Silverstone: «Der Test ist prima verlaufen, Mick und Jack hatten ein vergleichbares Aufgabenprogramm und haben das beide gut gemacht.»

Und nun das: Pirelli-Test in Silverstone im Anschluss ans Wochenende des britischen Grand Prix. McLaren hatte mit Lando Norris eine gute Siegchance, das wurde aber versemmelt. Und wer testet in Silverstone für McLaren? Mick Schumacher. Wie das denn?



Bevor die Fans von Mick Schumacher nun in Schnappatmung verfallen: Der Einsatz hat einen ganz einfachen Hintergrund. McLaren wollte den Stammfahrern Norris und Oscar Piastri nach drei Grands Prix an drei Wochenenden eine Verschnaufpause gönnen.



Zudem ist Mick Schumcher, viele Fans hatten das nicht mehr auf dem Radar, seit 2023 nicht nur Reserverfahrer von Mercedes, sondern eben auch von McLaren, die von Mercedes Motoren erhalten.



Der 25-jährige Schumacher (43 Grands Prix, WM-16. von 2022) drehte für Pirelli 53 Runden in Silvestone und war dabei schneller als Alex Albon im Williams und Pietro Fittipaldi im Haas-Rennwagen. Weil jedoch diese drei Rennställe unterschiedliche Programme für Pirelli fahren (es geht um 2025er Reifen), spielen die Rundenzeiten keine Rolle.



Am 10. Juli geht der Pirelli-Test weiter, dann mit GP-Sieger Lando Norris im McLaren, mit Logan Sargeant im Williams sowie mit dem nächstjährigen GP-Piloten Oliver Bearman im Haas.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0