Zukunft von Carlos Sainz: «Es war immer kompliziert»

Carlos Sainz weiss schon seit Monaten, dass er sich ein neues Team suchen muss. Die Entscheidung darüber, für wen er ab 2025 in der Formel 1 antreten wird, hat er aus gutem Grund noch nicht gefällt, betont er.

Dass er sein Ferrari-Cockpit nach der aktuellen Saison räumen muss, erfuhr Carlos Sainz schon vor dem ersten Formel-1-Rennwochenende in diesem Jahr. Er betonte gleich, dass er sich mit der Wahl seines künftigen Arbeitgebers Zeit lassen will.

Denn die Entscheidung ist sehr wichtig, schliesslich will er die Weichen legen, um sein grosses Ziel vom WM-Titel zu erreichen. Sowohl Williams als auch Alpine und das Sauber-Team, das ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird, buhlen um den 29-Jährigen.

Angesichts der Regel-Revolution, die für 2026 ansteht, ist kaum abzusehen, welches Team nach der nächsten Saison die Nase vorn haben wird. Das erschwert die Wahl des Spaniers, der weiterhin als Kandidat für die Hamilton-Nachfolge gilt, nachdem Mercedes-Teamchef Toto Wolff dies unlängst noch einmal bestätigt hat. Zudem könnte durch die Leistungskrise von Sergio Pérez auch bei Red Bull Racing eine Tür aufgehen.

Die jüngsten Entwicklungen im Formel-1-Fahrermarkt haben die Entscheidung aber nicht erschwert, beteuerte Sainz. «Es war immer kompliziert, eine solche Wahl ist nie einfach – oder zumindest nicht so einfach, wie sie in den Medien dargestellt wird. Deshalb habe ich diese Entscheidung noch nicht gefällt», betonte er.

Und der dreifache GP-Sieger bestätigte auch, dass die Einschätzung des Kräfteverhältnisses im übernächsten Jahr durch die neuen Chassis- und Motor-Regeln, die ab 2026 gelten, erschweren. «Es ist auch ein bisschen ein Ratespiel, man braucht Glück und versucht, herauszufinden, was in der Formel 1 passiert», sagte Sainz, der bei der Team-Wahl nicht nur die kurzfristige Performance eines Rennstalls berücksichtigen will.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0