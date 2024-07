Formel-1-WM: Auch 2025 mit sechs Sprintrennen

Die Formel-1-Verantwortlichen haben den Sprint-Kalender für das nächste Jahr veröffentlicht. Wie schon in dieser Saison werden 6 Rennwochenenden im Sprint-Format ausgetragen. Allerdings nicht auf den gleichen Strecken.

Nicht alle Formel-1-Fahrer und Fans mögen das Sprint-Format, das die GP-Verantwortlichen 2021 eingeführt haben, um die Tage vor dem Rennsonntag spannender zu gestalten. Die Entscheidungsträger des Sports sind aber begeistert von der Einführung des Mini-Rennens, das dafür sorgt, dass die Teams und ihre Stars nur eine freie Trainingsstunde haben, bevor sie das erste Qualifying (zum Sprint) absolvieren müssen.

In diesem Jahr stehen mit den Rennen in Schanghai, Miami, Spielberg, Austin, São Paulo und Losail sechs Sprint-Wochenenden auf dem Programm. Und in der nächsten Saison werden genauso viele Sprints ausgetragen. Eine Änderung gibt es aber bei den Strecken, auf denen die Stars jeweils zwei Qualifyings und zwei Rennen austragen werden.

Denn statt in Spielberg wird im nächsten Jahr auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ein Sprintrennen durchgeführt. Das ist nicht neu: Bereits in der Saison 2023 war der Traditionskurs in den Ardennen Teil der Sprint-Austragungsorte. Abgesehen davon bleibt im Vergleich zu diesem Jahr alles beim Alten – auch in Schanghai, Miami, Austin, São Paulo und Losail werden 2025 Sprints zu sehen sein.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt: «Die Sprints waren bisher ein grosser Erfolg für die Formel 1, denn sie haben allen unseren Fans mehr Action auf der Strecke beschert. Das spiegelt sich auch in den Zuschauerdaten und den Besucherzahlen am Freitag. Wir bereiten uns darauf vor, im nächsten Jahr das 75-jährige Jubiläum der Formel-1-WM zu feiern, dabei werden wir natürlich unsere Geschichte ehren. Aber wir müssen auch immer nach vorne blicken und uns stetig verbessern, um unserer wachsenden Fan-Gemeinde das Bestmögliche bieten zu können.»

Sprint-Kalender 2025

21.-23. März: Schanghai, China

02.-04. Mai: Miami, USA

25.-24. Juli: Spa, Belgien

17.-19. Oktober: Austin, USA

07.-09. November: São Paulo, Brasilien

28.-30. November: Losail, Katar