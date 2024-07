George Russell: Angst vor Motorschaden sorgte für Aus

Da war George Russells Welt noch in Ordnung: Der Brite startete gut ins Heimspiel

George Russell absolvierte im Heimspiel auf dem Silverstone Circuit nur 33 Rennrunden, danach musste er seinen Mercedes an der Box abstellen. Ingenieur Andrew Shovlin erklärt, warum dem Team keine andere Wahl blieb.

Der Ausfall von George Russell in Grossbritannien war gleich in mehrerlei Hinsicht bitter. Einerseits war es das Heimspiel des 26-Jährigen, andererseits hatte er sich mit der Pole-Zeit am Tag zuvor die besten Voraussetzungen für ein starkes GP-Ergebnis verschafft. Doch nach 33 Runden platzte der Traum vom Top-3-Ergebnis.

Russell musste seinen GP-Renner auf Anweisung des Teams an der Box abstellen. Danach erklärte der sichtlich enttäuschte GP-Sieger von Spielberg: «Jeder Ausfall bei einem Grand Prix ist enttäuschend, umso mehr, wenn es sich um das Heimrennen handelt. Ich bin mir sicher, mindestens ein Podestplatz wäre möglich gewesen.»

Ingenieur Andrew Shovlin erklärt in seiner GP-Nachlese: «Leider wussten wir bereits relativ früh im Rennen, dass wir ein Problem hatten. Deshalb behielten wir das seit dem ersten Stint im Auge. Wir wussten nicht, dass es das Rennen vorzeitig beenden würde, aber alles deutet auf ein Leck im Wasser-Kreislauf hin, das zu einem Druckabfall führte. Als wir das Auto schliesslich an die Box holten, geschah dies, um die Antriebseinheit zu schützen.»

«Das Letzte, was du willst, ist ins Ziel zu kommen und dabei den Motor zu beschädigen – denn das würde möglicherweise später im Jahr eine Strafe nach sich ziehen. Dass George das Auto abstellen musste, war also eine Vorsichtsmassnahme, denn wir sind überzeugt, dass wir keine Chance hatten, die Zielflagge zu sehen», ergänzte der 50-jährige Brite.

Auf die Frage, was ohne den Ausfall möglich gewesen wäre, erklärte Shovlin: «Bei einem solchen Rennen mit diesen wechselhaften Bedingungen, ist das schwer zu sagen. Wäre es von der ersten bis zur letzten Runde trocken geblieben, dann wäre es angesichts seines Starts und der Art und Weise, wie er seinen Vorsprung ausbauen konnte, ein ziemlich reibungsloser Nachmittag geworden. Aber als wir die Entscheidung trafen, das Auto abzustellen, waren wir auf den Intermediates unterwegs.»

«George lag zu diesem Zeitpunkt auf der vierten Position, er schloss auf Max Verstappen auf. Er hätte ihn wohl überholen müssen, um aufs Podest zu kommen. Zuvor war die Piste wohl etwas zu feucht, denke ich. Er hätte wohl mindestens den vierten Platz erreicht, und er hätte eine Chance aufs Podest gehabt, hätte er es auf den Intermediates auf der Strecke an Max vorbei geschafft», ergänzte der Ingenieur.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0