Oscar Piastri: Glanztat auf dem Silverstone Circuit

McLaren-Talent Oscar Piastri musste sich im Rennen auf dem Silverstone Circuit mit dem vierten Platz begnügen. Dennoch konnte der junge Australier glänzen, wie der frühere Formel-1-Teamchef Eddie Jordan betont.

Oscar Piastri erklärte nach dem jüngsten Grand Prix in Silverstone: «Es fühlte sich wie ein Rennen an, das ich hätte gewinnen können.» Doch der McLaren-Pilot musste sich am Ende mit dem vierten Platz begnügen, denn eine Fehlentscheidung kam ihm teuer zu stehen: Als der Regen einsetzte, entschied sich McLaren, Piastri für eine weitere Runde auf der Bahn zu lassen, während Lando Norris abgefertigt wurde.

«Sobald ich die Boxengasseneinfahrt passiert hatte, wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten war», erzählte der junge Australier, der es trotz schwierigster Streckenbedingungen schaffte, seinen Renner auf Slick-Reifen auf der Bahn zu halten.

Teamchef Andrea Stella bedauerte: «Wir hätten nicht nur allgemein mehr Druck machen müssen, wir hätten mehr Druck machen müssen, eine doppelte Abfertigung beim Stopp zu machen. Dadurch, dass wir Oscars Boxenstopp um eine Runde nach hinten verzögert haben, haben wir viel mehr Zeit verloren als die Zeit, die wir in einem doppelten Stopp verloren hätten.»

Tatsächlich verlor Piastri zwischen 15 und 20 Sekunden während seiner Zitterpartie-Runde. Dafür konnte der 23-Jährige sein Talent unter Beweis stellen, wie der frühere GP-Teambesitzer Eddie Jordan in seinem Podcast «Formula For Success» betont.

«Er musste eine Runde auf den Slicks drehen, als die Bedingungen eigentlich unfahrbar dafür waren. Das ist das kniffligste, denn du musst alles daran setzen, um das Auto auf der Bahn zu halten», betonte der 76-Jährige, der sich sicher ist: «Oscar lernt viel aus diesen schwierigen Situationen, und er lernt von seinem Team und seinem Teamkollegen Lando Norris.»

«Ich bin mir absolut sicher, dass er in wenigen Jahren ein Weltmeister sein wird. Er hat alles, was es dazu braucht, und nun sammelt er so viel Erfahrung und baut das Vertrauen ins Team auf. Ich hege keinerlei Zweifel daran, dass er einer der Grossen unseres Sports werden wird», lobt der Ire.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0