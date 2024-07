RB17 enthüllt: Formel-1-Technik für die Strasse

Der RB17 wurde in Goodwood enthüllt

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed wurde mit dem RB17 ein Hypercar enthüllt, das aus der Feder von Design-Genie Adrian Newey stammt. Der Formel-1-Designer war dabei, als das Auto präsentiert wurde.

Ende Juni 2022 bestätigte Red Bull Racing die Entwicklung eines Hypercars mit dem Namen RB17, nun wurde es im Rahmen des Goodwood Festival of Speed der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Supersportler, der in der High-Performance-Schmiede Red Bull Advanced Technologies von Formel-1-Designer Adrian Newey entworfen wurde, ist ein Symbol für technische Exzellenz.

Das ganze Know-How aus 20 Formel-1-Jahren von Red Bull Racing floss in den RB17 ein, der ein Kohlefaser-Chassis umfasst und als Flügelauto konzipiert ist. Herz des High-Performance-Fahrzeugs ist ein mehr als 1200 PS starker V10-Motor, der den weniger als 900 kg leichten Flitzer auf mehr als 350 km/h beschleunigt.

Das Hypercar wird ab 2025 in einer Sonderserie von 50 Stück gebaut, die Besitzer dürfen den gesamten Entstehungsprozess mitverfolgen und ihre Sonderwünsche einbringen. Zudem werden sie in einem speziellen Programm die Gelegenheit bekommen, das Auto auf einer ganzen Reihe von Rennstrecken auszuprobieren.

«Ich hatte schon seit vielen Jahren mit dem Gedanken gespielt, die Herausforderung anzunehmen, unser eigenes Hypercar zu entwerfen, vom Konzept bis zur Auslieferung, und es war ein grossartiges Projekt und eine grossartige Reise. Dass nun endlich der Tag gekommen ist, an dem wir die Hüllen fallen lassen und die Geburt des RB17 erleben, ist wirklich bemerkenswert», freut sich Newey.

«Der RB17 Hypercar verkörpert alles, wofür wir stehen – Kraft, Geschwindigkeit und Schönheit. Er ist in seinen Fähigkeiten sehr anpassungsfähig, und wir haben darauf geachtet, ihn als Zweisitzer zu konstruieren, damit der Nervenkitzel des Fahrens bei F1-Geschwindigkeiten auch mit einem Freund oder Partner genossen werden kann», erklärt der Ingenieur.

Red Bull Racing-Teamchef und CEO Christian Horner betont: «Wir freuen uns, den RB17 auf dem Goodwood Festival of Speed vorzustellen, ein Projekt, das zu den authentischsten und aufregendsten gehört, die Red Bull Advanced Technologies bisher in Angriff genommen hat. Mit 20 Jahren Erfahrung in der Welt der Formel 1 und als leistungsorientiertes Unternehmen machte es für uns nur Sinn, unser eigenes Hypercar von Grund auf zu entwickeln. Mit seiner Kombination aus technischer Innovation, Leistung und emotionaler Anziehungskraft ist der RB17 ein wegweisendes Auto. Ich bin sehr stolz auf das Team und freue mich, dass es seine Weltpremiere feiern kann. Wir erwarten, dass der RB17 ein künftiger Klassiker sein wird.»

Und Rob Gray, Technikchef von Red Bull Advanced Technologies, ergänzt: «Der RB17 ist ein grossartiges Projekt, an dem wir mitarbeiten dürfen. Es hat Red Bull Advanced Technologies ermöglicht, unsere Fähigkeiten und Lösungen in den Bereichen Engineering, Design und Technik zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, das fertige Auto auf der Rennstrecke zu erleben.»