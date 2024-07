George Russell: Aufmunternde Worte von Andrew Shovlin

Kampfansage von Andrew Shovlin nach dem zweiten Mercedes-Sieg in Folge: «Wir werden weiter an unserer Performance arbeiten, um unsere Saison wieder auf Kurs zu bringen»

Formel-1-Ingenieur Andrew Shovlin blickt noch einmal auf das Rennen von Silverstone und den Sieg von Lewis Hamilton zurück. Der Brite spricht auch über die bittere Pille, die George Russell schlucken musste.

Dass Freud und Leid in der Formel 1 sehr nahe beieinander liegen, zeigte sich auch beim jüngsten Kräftemessen der Königsklasse: Während George Russell als Polesetter das Heimrennen nicht beenden konnte, triumphierte sein Teamkollege Lewis Hamilton zum ersten Mal seit 946 Tagen. Der siebenfache Weltmeister gewann zum neunten Mal auf dem britischen Traditionskurs – und stellte damit einen Rekord auf, denn noch nie zuvor in der GP-Geschichte gewann ein Pilot so viele GP auf der gleichen Rennstrecke.

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin freute sich nach dem Grossbritannien-GP: «Es war absolut fantastisch, Lewis gewinnen zu sehen. Die Zuschauer in Silverstone machten diesen Sieg zu etwas ganz Besonderem, und es war eine unglaubliche Leistung. Es ist kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist, dass wir das letzte Mal ein Rennen mit Lewis gewonnen haben, und jetzt haben wir als Team gerade an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden den Sieg geholt.»

Über das Pech von Russell sagte der 50-Jährige: «Es war ein schwieriges Rennen für George. Wir haben schon in den ersten Runden ein Kühlsystem an seinem Auto überwacht, und leider kam es so weit, dass er das Auto abstellen musste. George kann aber erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Er hat sich mit einer fantastischen Runde die Pole-Position gesichert und zeigte im ersten Stint, dass er das Tempo hat, um das Rennen zu kontrollieren.»

Und Shovlin betonte auch: «In den letzten Monaten hat das gesamte Team mit Hochdruck an der Verbesserung des Autos gearbeitet. Was wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben, ist unglaublich. Wir werden diesen Moment geniessen, denn er ist etwas ganz Besonderes. Aber es liegen noch zwei Rennen vor uns, bevor es in die Sommerpause geht. Deshalb werden wir weiter an unserer Performance arbeiten, um unsere Saison wieder auf Kurs zu bringen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0