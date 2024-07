Horner über Red Bull Racing: Mehr Stress als 2023

Formel-1-Champion Max Verstappen und seine Mannschaft erlebten im vergangenen Jahr eine Rekord-Saison, die sich so schnell nicht wiederholen wird, betont Teamchef Christian Horner. In diesem Jahr ist der Druck grösser.

Das vergangene Jahr verlief für das Red Bull Racing Team fast perfekt: Der Rennstall aus Milton Keynes holte in 22 Rennen 21 Siege, nur in Singapur musste die Mannschaft von Weltmeister Max Verstappen den Sieg dem Ferrari-Team und Carlos Sainz überlassen. Die meisten Triumphe fuhr der Niederländer ein, er gewann in jener Saison 19 Grands Prix und sicherte sich damit zum dritten Mal in Folge die WM-Krone.

In diesem Jahr führt der 26-Jährige die WM-Tabelle auch wieder an, doch Verstappen und sein Team haben nicht mehr so ein leichtes Spiel, wie Teamchef Christian Horner nach dem jüngsten Kräftemessen in Silverstone bestätigt hat. «Es war etwas weniger stressig im vergangenen Jahr, als wir die Rennen mit 30 bis 40 Sekunden Vorsprung gewonnen haben», erklärte er.

«Aber es ist eigenartig, wenn man mit einem so grossen Vorsprung gewinnt, dann fokussiert man sich ganz auf die Zuverlässigkeit und andere Faktoren. Jetzt gibt es gar keine Gelegenheit mehr, an die Standfestigkeit des Autos zu denken, denn wir müssen immer am Limit fahren. Und natürlich verschafft es dir mehr Befriedigung, wenn du dir einen Rennsieg hart erkämpfst», ergänzte der Brite.

Das vergangene Jahr bezeichne er gerne als Einhorn-Jahr, weil diese nicht existieren, offenbarte Horner in der gleichen Medienrunde. «Was wir 2023 erreicht haben, das hat noch keiner zuvor geschafft, und vielleicht wird das auch niemandem mehr gelingen. Es ist also sehr viel normaler, wie es jetzt läuft, aber wir verfügen immer noch über ein angenehmes Polster in der Fahrer- und Konstrukteurswertung», fügte er an.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0