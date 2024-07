Goodwood: Christian Horner ersetzt Sebastian Vettel

Weil Sebastian Vettel im Familienurlaub weilt, springt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner beim Goodwood Festival of Speed ein. Dafür drehte der Brite bereits auf dem Silverstone Circuit einige Runden im GP-Auto.

Am Donnerstag absolvierte das Red Bull Racing Team einen Filmtag auf dem Silverstone Circuit, auf dem die GP-Stars am vergangenen Wochenende die zwölfte WM-Runde ausgetragen haben. Am Steuer des aktuellen GP-Renners RB20 sass Reservist Liam Lawson. Auf die Piste ging aber auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, er war in einem RB8 von 2012 unterwegs.

Der Einsatz war die Generalprobe für Christian Horners Auftritt im Rahmen des Goodwood Festival of Speed, bei dem Red Bull Racing das 20-jährige Formel-1-Jubiläum feiert. «Das hat Spass gemacht», erklärte Horner gegenüber «Reuters».

Und der Brite erzählte: «Sebastian Vettel hätte eines der Autos hier fahren sollen, aber er ist im Urlaub mit seiner Familie und hat es deshalb nicht nach Goodwood geschafft, deshalb wurde mir dann vorgeschlagen, ich soll doch fahren.»

Horner, der in Goodwood auch im RB7 von 2011 Gas geben wird, verriet auch: «Ich sass vor dem Einsatz in Silverstone seit 1998 nicht mehr in einem Formelauto und seit 1993 nicht mehr in einem Formel-1-Fahrzeug, deshalb dachte ich, dass es gut wäre, die Gelegenheit in Silverstone zu nutzen. Es war eine grosse Ehre und ein Privileg, eines dieser überwältigenden Autos zu steuern, ein Weltmeister-Auto.»

«Am meisten hat mich beeindruckt, wie das Auto reagiert, wenn man vom Gas geht, es ist, als würde jemand einen Anker auswerfen. Es ist wie ein starkes Bremsmanöver in einem Strassenauto. Dann steigst du in die Eisen und du hast Mühe, deinen Kopf aufrecht zu halten. Ich hatte so viel Spass, dass ich die Boxengasseneinfahrt verpasst habe – so habe ich mir eine Extra-Runde verschafft», berichtete der 50-Jährige.