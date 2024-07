Williams-Teamchef Vowles: «Haben kein Fahrer-Problem»

Die Williams-Teamführung hat noch nicht entschieden, wer im nächsten Jahr das zweite Cockpit bekommt. Teamchef James Vowles ist sich aber sicher: Die Fahrerfrage ist nicht das Problem, das sein Team lösen muss.

Das Williams-Team hat noch nicht entschieden, wer ab dem nächsten Jahr neben Alex Albon in der Formel 1 auf Punktejagd gehen wird. Der Verbleib des aktuellen Stammfahrers Logan Sargeant erscheint angesichts der bescheidenen Leistungen des Amerikaners eher unwahrscheinlich. Denn der 23-Jährige konnte noch keine WM-Punkte sammeln, dafür produziert er immer wieder kostspielige Crashs.

James Vowles macht sich Hoffnungen auf die Dienste von Carlos Sainz, der bei Ferrari Platz für Sensationsverpflichtung Lewis Hamilton machen muss. Der Teamchef sprach in aller Öffentlichkeit über den Wunsch, den Spanier an Bord zu holen. Auch Sauber-Routinier Valtteri Bottas wird mit dem zweiten Williams-Cockpit in Verbindung gebracht.

Vowles sagte zuletzt beim Thema Fahrerwahl: «Wir bewerten die Leistungen laufend und wir haben Logan gesagt, dass die Formel 1 eine Leistungsgesellschaft ist, in der man sich seinen Platz verdienen muss – und zwar kontinuierlich. Diese Botschaft vermitteln wir ihm schon seit 18 Monaten. Und wir sind für alles aufgeschlossen.»

Doch der Fokus des Briten liegt nicht auf der Entscheidung, wer der zweite Williams-Pilot werden soll, sondern angesichts der mageren Punkteausbeute – Williams belegt derzeit mit vier WM-Zählern den zweitletzten Platz in der WM-Wertung – auf der Weiterentwicklung des GP-Renners.

«Das liegt in meiner Verantwortung, und auch in jener des Teams, unser Auto ist nicht schnell genug. Wir haben also kein Fahrer-Problem, das uns beschäftigt. Vielmehr sind wir bei der Weiterentwicklung des Fahrzeugs ins Hintertreffen geraten und wir müssen nun sicherstellen, dass wir diese wieder beschleunigen», stellt Vowles klar.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0