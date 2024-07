Ayao Komatsu: «Können nicht zwei Rookies haben»

Haas-Teamchef Ayao Komatsu war nach dem FP1-Einsatz von Ollie Bearman wieder voll des Lobes für die Neuverpflichtung. Der Japaner äusserte sich. auch zum möglichen Teamkollegen des britischen Teenagers.

Vor dem Start des Rennwochenendes in Grossbritannien bestätigte das Haas-Team, was sich schon Monate zuvor abgezeichnet hatte: Ollie Bearman wird ab 2025 für den US-Rennstall auf Punktejagd gehen, der Ferrari-Junior und Reservist der Roten überzeugte mit seinem unverhofften Debüt in Saudi-Arabien, dort sprang er für Carlos Sainz ein, der sich wegen einer akuten Blinddarm-Entzündung operieren lassen musste.

Bearman hatte nur eine Trainingsstunde, bevor er das Qualifying bestritt. Dennoch kam er bis auf 36 Tausendstel an die Top-10-Startplätze heran. Von Position 11 sicherte er sich Tags darauf als Siebter sechs WM-Zähler. Seitdem sass der schnelle Brite mehrmals zu Test- und Trainingszwecken am Steuer eines GP-Renners.

Auch auf dem Silverstone Circuit durfte er die Bestätigung seines Formel-1-Vertrags mit einer weiteren Teilnahme am ersten freien Training feiern. Und wie schon bei den vorangegangenen Einsätzen überzeugte der 19-Jährige.

Teamchef Ayao Komatsu erklärte hinterher stolz: «Wir sind immer noch ein Team, das relativ neu ist und sich in der Wachstumsphase befindet. Wir haben einen Neustart hingelegt und sind dabei, unsere Leistung zu verbessern. Und Ollie ist ein sehr talentierter junger Mann, der sehr ruhig, reif, schnell und auch ein Teamplayer ist. Das ist genau das, was wir in unserem Team haben wollen, während wir weiter wachsen, er passt also perfekt zu uns.»

Trotz der aufregenden Neuigkeit habe der Rookie des nächsten Jahres seine Arbeit am Steuer einwandfrei erledigt, lobte der Japaner. «Das war schon zuvor sehr beachtlich, auch als er im vergangenen Jahr in Mexiko erstmals an einem Formel-1-Training teilgenommen hat, wusste er genau, welches Ziel das Team verfolgte, obwohl alles natürlich sehr aufregend für ihn war.»

«Er sieht immer das grössere Bild, und damit hat er schon früher einen guten Eindruck gemacht. Da musste er also nichts ändern. Er freute sich sicher sehr darüber, nach der Verkündung seines Vertrags vor heimischer Kulisse ausrücken zu dürfen, seine Herangehensweise hat das aber nicht beeinflusst», ergänzte Komatsu, der sich auch über die Wahl des zweiten Fahrers äusserte: «Gerade für ein Team wie uns gilt: Wir können nicht zwei Rookies haben. Nun, da wir Ollie an Bord geholt haben, werden wir versuchen, einen Fahrer mit Formel-1-Erfahrung zu finden.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0