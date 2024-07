Sergio Pérez: «Manchmal ist das besonders wichtig»

Sergio Pérez hat die Zeit nach dem enttäuschenden Silverstone-Wochenende genutzt, um einen Weg aus seiner Formkrise zu finden. Der Red Bull Racing-Routinier betont, wie wichtig die Zeit abseits der Rennstrecke war.

Sergio Pérez steht unter Druck, der Formel-1-Routinier erlebt gerade ein Formtief, das sich Red Bull Racing angesichts der erstarkten Konkurrenz nicht leisten kann. In den vergangenen sechs WM-Runden sammelte der Rennfahrer aus Guadalajara nur 15 WM-Zähler. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Max Verstappen kam in der gleichen Zeitspanne auf 119 Punkte.

Jüngster Tiefpunkt für Pérez war das Rennen auf dem Silverstone Circuit. In Grossbritannien drehte er sich bereits im ersten Quali-Segment von der Piste und landete auf Platz 19 – das Team nutzte die Gelegenheit, um sein Motorteile-Kontingent zu erweitern, weshalb er aus der Boxengasse ins Rennen ging. Am Ende musste er sich mit der 17. Position begnügen.

«Das war ein Tag zum Vergessen», lautete seine nüchterne Bilanz. «Irgendwie hat nichts funktioniert, wir haben etwas riskiert und wechselten früh auf die Intermediates, weil wir dachten, dass es schneller mehr Regen geben würde, aber das war einfach zu früh und wir haben viel Zeit verloren», klagte der 34-Jährige, der in der aktuellen WM-Tabelle den sechsten Zwischenrang belegt.

Die Pause nach dem Grossbritannien-GP kam gerade recht, wie er betont: «Es war gut, ein paar Tage abseits der Rennstrecke und des ganzen Lärms zu haben, manchmal ist das besonders wichtig. Ich habe etwas Zeit mit meiner Familie verbracht, aber auch hart trainiert und ich war auch im Formel-1-Werk, um zusammen mit dem Team im Simulator zu trainieren.»

«Wir haben analysiert, wie ich meine aktuelle Form verbessern kann. Das machen wir immer so, wir arbeiten zusammen an Lösungen und schauen, dass wir die Probleme als Team aus der Welt schaffen», betont der sechsfache GP-Sieger vor der nächsten WM-Runde in Ungarn.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0