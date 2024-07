Haas-Team bestätigt: Kevin Magnussen geht

Das Haas-Team bestätigt, was schon seit einer Weile vermutet wurde: Stammfahrer Kevin Magnussens Vertrag wird nicht erneuert. Der Däne wird den US-Rennstall nach der laufenden Saison verlassen.

Kein Fahrer hat mehr Rennen für das Haas-Team bestritten, als Kevin Magnussen. Der WM-Sechzehnte stand von 2017 bis 2020 in Diensten des US-Rennstalls, nach einem Formel-1-freien Jahr kehrte er 2022 zu Haas Zurück. Doch die siebte Saison, die er mit der Mannschaft von Gene Haas bestreitet, wird seine letzte sein. Denn Das Team hat am heutigen Donnerstag bestätigt, dass sein Vertrag nicht erneuert wird.

Bisher hat Magnussen 135 GP in den Farben von Haas bestritten. Sein GP-Debüt gab er 2014 mit McLaren in Australien. Dort überzeugte er gleich beim ersten Formel-1-Einsatz mit dem zweiten Platz. Der Däne profitierte zwar von der Disqualifikation von Lokalmatador Daniel Ricciardo, der als Zweiter ins Ziel gekommen war, auf dem Podest wäre er aber auch als Dritter gestanden.

Nach seiner Debütsaison, die er auf dem elften Rang abschloss, musste er ein Jahr auf der Reservebank absitzen, danach wechselte er zum Renault-Team, mit dem er 2016 eine mässige Saison erlebte. Nach nur einem Jahr zog Magnussen weiter zu Haas.

Teamchef Ayao Komatsu sagt: «Ich will Kevin danken für alles, was er uns als Team gegeben hat – und zwar auf und neben der Strecke. Er war ein Grundpfeiler unseres Fahreraufgebots, kein Pilot hat mehr Rennen für uns bestritten, und wir haben gemeinsam einige Höhepunkte erlebt, etwa die Eroberung des fünften Platzes in Bahrain, nachdem er 2022 zum Team zurückgekehrt ist.»

«Er hatte damals nicht mit seiner Rückkehr in die Formel 1 gerechnet, dennoch zeigte er eine bemerkenswerte Leistung, mit der er einmal mehr sein Talent unter Beweis gestellt und das ganze Team motiviert hat», lobt der Japaner.

«In diesem Jahr stehen noch viele Rennen an und ich bin gespannt, was wir mit Kevin noch erreichen können. Ich hoffe auch, dass wir einen Weg finden werden, weiter gemeinsam zu arbeiten, denn seine umfangreiche Erfahrung und sein Wissen über unsere Arbeitsabläufe sind zweifellos von grossem Wert für uns.»

Magnussen selbst betont: «Ich möchte mich bei allen im Haas-Team bedanken – ich bin stolz darauf, in den letzten Jahren für ein so grossartiges Team Gas gegeben zu haben. Insbesondere möchte ich Gene Haas für sein Engagement danken, vor allem dafür, dass er mich 2022 noch einmal zurückgeholt hat, als ich dachte, dass meine Zeit in der Formel 1 vorbei sei. Ich habe mit diesem Team einige grossartige Momente erlebt, Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner Rennfahrer-Karriere und konzentriere mich voll und ganz darauf, für den Rest des Jahres 2024 alles zu geben.»

