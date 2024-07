Max Verstappen zu Sergio Pérez: «Arbeitet sehr hart»

Red Bull Racing kämpft derzeit nur mit einem Fahrer an der Spitze – WM-Leader Max Verstappen. Dessen Teamkollege durchläuft eine Leistungskrise. Das sagt der dreifache Weltmeister zu den Problemen seines Stallgefährten.

Der Blick auf die WM-Tabelle offenbart: Max Verstappen ist seit dem Miami-GP für den Grossteil der Punkteausbeute von Red Bull Racing verantwortlich. Dass das Team beide Fahrer an der Spitze braucht, um gegen die erstarkte Konkurrenz zu bestehen, ist auch dem WM-Leader bewusst. Er sagt zur Leistungskrise seines Teamkollegen Sergio Pérez: «Natürlich können wir nicht leugnen, dass die letzten Wochen etwas schwierig waren.»

Pérez habe aber immer sein Feedback zum Auto gegeben, da habe der Mexikaner seinen Teil beigetragen, betont der Niederländer. Und er erklärt: «Ein paar Mal hatte er auch ein bisschen Pech, etwa im Qualifying in Silverstone, da hat ihm der Abflug einen guten Startplatz gekostet. Und wenn du weit hinten startest – speziell in einem Rennen, wie diesem – ist es schwierig, nach vorne zu kommen.»

«Natürlich will er sich auch besser anstellen. Und ich weiss, dass er sehr hart arbeitet, er geht nicht davon aus, dass es von alleine wieder besser wird. Ich hoffe, dass das Auto etwas besser zu seinem Fahrstil passen wird, dann fühlt sich alles etwas besser an und er hat eine bessere Arbeitsgrundlage», ergänzt Verstappen.

«Unsererseits müssen wir uns meiner Ansicht nach ganz auf die Performance konzentrieren, wir hatten nun einige Freitage, an denen das Auto etwas knifflig war und wir eine gute Fahrzeugbalance suchen mussten. Als Fahrer ist es da sehr schwierig, konstant gut zu sein, denn du kämpfst mit immer neuen Balance-Problemen», berichtet der dreifache Weltmeister.

Und Verstappen stellt klar: «Es ist also nicht fair, wenn man sagt, dass er alleine schuld ist an der Krise, denn auch ich hatte in den jüngsten Wochenenden Mühe, das Beste aus dem Auto herauszuholen. Und das Team weiss das. Wir versuchen, das Auto in ein besseres Arbeitsfenster zu bringen und das Fahrverhalten etwas vorhersehbarer zu machen. Wir wollen von Anfang an mit einer stabilen Balance daran arbeiten, das Auto bis zum Qualifying und Rennen zu verbessern.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0